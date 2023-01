Das teilte das Außenministerium am Samstag mit, nachdem am Vorabend bereits eine Testpflicht für Einreisende aus China eingeführt wurde.

Corona-Welle in China

Luxemburg rät von nicht notwendigen Reisen nach China ab

(FJ) Nachdem am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Gesundheits- und Außenministerien bekannt gegeben wurde, dass sich Einreisende nach ihrer Ankunft aus China bei der Santé melden und einen kostenlosen Corona-Test durchführen müssen, folgte nun am Samstag eine weitere Mitteilung des Außenministeriums: Luxemburg schließt sich der Reiseempfehlung Deutschlands an und rät derzeit von nicht notwendigen Reisen nach China ab.

Einreisende aus China müssen sich in Luxemburg testen lassen Außerdem müssen sich die Reisenden bei der Santé melden. Die Maßnahmen gelten bis Ende März.

Grund dafür ist die seit Dezember steigende Infektionswelle in China. Dort befinden sich zurzeit die Infektionszahlen auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie. Das chinesische Gesundheitssystem ist überlastet, auch die ausreichende Versorgung in medizinischen Notfällen ist davon betroffen.





