Luxemburg: Preise in Tattoostudios nicht richtig ausgeschildert

Sandra SCHMIT In 15 von 34 kontrollierten Tattoo-und Piercing-Studios im Großherzogtum wurden Kunden nicht vorschriftsgemäß über die Preise informiert.

Von 34 in Luxemburg kontrollierten Tattoo- und Piercing-Studios wurden Kunden nur in fünf vorschriftsgemäß über die Preise der angebotenen Dienstleistungen und des Schmucks informiert. In ganzen 15 Fällen wurden die anfallenden Kosten für Kunden gar nicht angegeben, weder die für Tätowierungen noch jene für Piercings. In 14 Fällen waren die Preise nur in unzureichender Art und Weise ausgeschildert - das geht aus Zahlen hervor, die das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag veröffentlichte. Dabei müssen Preise von Produkten und Dienstleistungen per Gesetz in einer für den Verbraucher leicht erkennbaren Art und Weise angegeben werden.

Regeln für Tätowierer und Piercer Am Mittwoch verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das die Aktivitäten von Tattoo-, Piercing- und Sonnenstudios regelt. Das Gesetz regelt die Hygienebestimmungen und die Altersbegrenzung und gibt dem Sektor Rechtssicherheit.

Die Studios wurden zwischen Juli und September im vergangenen Jahr überprüft - jedes Jahr führen die Mitarbeiter des Verbraucherschutzministeriums im Großherzogtum solche Kontrollen durch. Die betroffenen Betriebe erklären das Fehlen der Angaben dadurch, dass Tattoos individuelle Kunstwerke sind. Der Preis kann je nach Größe, Desgin und Farbe variieren. Aus dem Grund sei es Gang und Gäbe, dass der Kunde einen Kostenvoranschlag unterschreibt und dann erst tätowiert wird.

Da es sich bei Tattoos um personalisierte Dienstleistungen handelt, gilt eben dieses Unterzeichnen eines Kostenvoranschlags allgemein als akzeptiert. Deshalb ruft die Vereinigung der Berufstätowier alle Mitglieder dazu auf, diese Praxis zu übernehmen. Was die Preise der Piercings und anderer im Shop angebotener Produkte angeht, wurden die betroffenen Ladenbesitzer dazu aufgefordert, diese Preise vorschriftsgemäß anzugeben. Die Mitarbeiter des Verbraucherschutzministeriums werden in den kommenden Monaten überprüfen, ob diese Forderung umgesetzt wurde.