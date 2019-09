Insgesamt zwei Autofahrer wurden der Polizei am Montag beziehungsweise Sonntag gemeldet, weil sie alkoholisiert am Steuer saßen.

Luxemburg: Polizei stellt zwei betrunkene Autofahrer

(sas) - Ein betrunkener Autofahrer wurde der Polizei am Montag gegen 12.45 Uhr an einer Tankstelle in der Avenue de la liberté in Niederkorn gemeldet. Vor Ort bemerkten die Beamten, dass der offenbar alkoholisierte Mann mit seinem Wagen eine Zapfsäule beschädigt hatte. Ein durchgeführter Atemlufttest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen und ein provisorischen Fahrverbot erstellt.

Zuvor war im Großherzogtum bereits eine betrunkene Autofahrerin unterwegs gewesen: Sie wurde der Polizei am Sonntag gegen 20 Uhr gemeldet, weil sie in der Rue Cents in Luxemburg-Stadt Schlangenlinien fuhr und dabei ein Verkehrsschild beschädigt hatte. Die Beamten fuhren zu der Adresse, unter der die Fahrzeugeigentümerin gemeldet war. Eine offensichtlich alkoholisierte Frau öffnete dort die Tür. Sie musste sich einem Alkoholtest unterziehen, der positiv ausfiel. Außerdem bemerkten die Beamten, dass das Auto beschädigt war. Der Führerschein der Frau wurde eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot erteilt.