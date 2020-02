Der Sturm macht sich auch am Montag in Luxemburg bemerkbar. Dazu gibt es viel Regen und die Gefahr, dass die Flusspegel schon wieder über die Ufer treten.

Luxemburg: Pegel der Flüsse stark angestiegen

(jt) - Ein Sturm fegt seit Sonntagnacht durch Luxemburg. In Orten wie Ell und Wiltz erreichten die Böen bis zu 110 km/h. Begleitet wird der stürmische Wind von schauerartigen Regenfällen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich, wie das Wasserwirtschaftsamt am Montagmorgen mitteilt. Im Laufe des Tages könnten die Pegel der Flüsse aufgrund des Regens wieder steigen.

Überschwemmung in Aspelt. Foto: Chris Karaba

An der Alzette und ihren Nebengewässern steigen die Wasserstände in den kommenden Stunden an. "Ein Erreichen der Meldestufe 2 (cote d’alerte) an einzelnen Pegeln in den nächsten 24 Stunden ist in Abhängigkeit der meteorologischen Situation nicht gänzlich auszuschließen", so der Hochwassermeldedienst. Überall im Land gebe es selbst bei kurzzeitigen Schauern die Gefahr, dass die Gewässer aufgrund der bereits gesättigten Böden und hohen Wasserstände rasch anschwellen.

Vergangene Woche waren die Alzette, die Mosel und andere Flüsse in Luxemburg teilweise über die Ufer getreten. In Mersch stieg die Alzette zwischen Sonntagabend bis Montagmorgen rapide von 1,37 Meter auf 3,01 Meter an. Die Cote d'alerte liegt dort bei 4 Metern. Steigende Tendenzen zeigten auch die Our und die Wiltz. An der Mosel bestand derweil kein Grund zur Sorge.

