Seit Sonntag ist Großherzog Jean im Palais aufgebahrt. Am Montag erwiesen Bürger und Institutionen des Landes dem einstigen Staatschef die letzte Ehre.

Luxemburg nimmt Abschied von Großherzog Jean

Großherzog Jean im Palais aufgebahrt Fünf Tage nach dem Tod von Großherzog Jean wurde der Sarg mit dem Verstorbenen am Sonntag von Schloss Berg in den Palast in die Hauptstadt überführt.

Angeführt von Parlamentspräsident Fernand Etgen und seinem Vorgänger Mars di Bartolomeo begaben die Abgeordneten sich am Montagmorgen durch die Rue de du Marché aux Herbes zum Palast, um sich vor dem dort aufgebahrten Leichnam von Großherzog Jean zu verneigen.

Das Parlament eröffnete damit den Reigen der offiziellen Institutionen, die am Morgen dem verstorbenen Staatschef die letzte Ehre erweisen.

Im weiteren Verlauf des Morgens defilierten u.a. die Regierung und der Schöffenrat der Gemeinde Luxemburg und die Chefs der verschiedenen Behörden vor dem Leichnam von Großherzog Jean.



Der Leichnam bleibt bis Freitag im Palais aufgebahrt. Bürger können heute von 14 bis 19 Uhr, morgen von 10 bis 12 und 14 bis 19 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 19 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 12 und 14 bis 19 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr Abschied nehmen. Bereits am Montag strömten zahlreiche Bürger zum Palais, um dem Verstorbenen Adieu zu sagen.



Zudem können sie sich im Palais sowie in den Gemeinden Fischbach und Colmar-Berg in Kondolenzbücher eintragen. Die der Öffentlichkeit zugeordneten Plätze für eine Teilnahme am Staatsbegräbnis am Samstag sind vergeben, wie der Hof am Montag mitteilt.



Auch im Hôtel de Ville in der Hauptstadt liegt ein Kondolenzbuch auf. Der Schöffenrat trug sich stellvertretend für die Bewohner der Hauptstadt ein.

