Atemschutzmasken und Handschuhe gehören aktuell zum Alltag dazu. In die Natur gehören diese laut der Luxemburger Naturverwaltung allerdings nicht.

Luxemburg: Naturverwaltung beklagt illegale Müllentsorgung

Sandra SCHMIT Atemschutzmasken und Handschuhe gehören aktuell zum Alltag dazu. In die Natur gehören diese laut der Luxemburger Naturverwaltung allerdings nicht.

Atemschutzmasken und Handschuhe gehören nicht in die Natur - daran erinnert die Naturverwaltung in den sozialen Medien bei Facebook. Der Beitrag der Administration de l'environnement ist mit Fotos versehen, auf denen deutlich zu sehen ist, dass Menschen gebrauchte Masken und Handschuhe achtlos weggeworfen haben.

Die Naturverwaltung weist darauf hin, dass sich das Material nicht in der Natur zersetze. Außerdem bestehe die Gefahr einer möglichen Infektion von Menschen, die diese aufheben, um sie zu entsorgen. Stattdessen sollte man die Masken und Handschuhe zu Hause in der grauen Tonne entsorgen oder unterwegs in einen Mülleimer werfen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.