Luxemburg: Moselpegel steigt in der Nacht weiter an

In Luxemburg treten derzeit vielerorts die Flüsse über die Ufer. Im Laufe des Dienstags sinken die Pegelstände zum Teil - die Mosel aber steigt an.

(LW) - Nach starken Regenfällen in der Nacht zum Montag heißt es vielerorts in Luxemburg Land unter. Im Verlauf des Dienstags zeigten die Wasserstände an allen Pegeln im Einzugsgebiet der Alzette allerdings eine fallende Tendenz. Dem Wasserwirtschaftsamt zufolge kam es aber auch zu einzelnen Wiederanstiegen. Die Wasserstände an den Pegeln Mersch und Ettelbrück/Alzette fallen nur langsam und die Meldehöhe 2 (Cote d’alerte) wird voraussichtlich erst am späten Abend unterschritten.



Die Wasserstände an den Pegeln an der Sauer und ihrer nördlichen Zuflüsse stagnieren zum Teil noch und fallen wohl im Lauf des Abends ab. Das Wasserwirtschaftsamt rechnet zudem nicht mehr mit einem deutlichen Anstieg der Wasserstände in den Einzugsgebieten der Sauer, Alzette, Chiers und Syre.

An der Mosel bleibt allerdings weiterhin, eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Dies wird wohl voraussichtlich bis morgen Abend so bleiben. Die Voralarmstufe von 6,2 Metern (Remich: 5,22 Metern) wird voraussichtlich in der kommenden Nacht erreicht werden. Das Wasserwirtschaftsamt geht davon aus, dass der Wasserstand von 6,4 Metern (Remich: 5,38 Metern) im Laufe des Mittwochnachmittags überschritten wird. Ein Maximum ist noch nicht absehbar. Bereits seit der Nacht zum Dienstag ist der Fluss für die Schifffahrt gesperrt.



Einsatzreiche Nacht



Seit Montagabend halten die starken Regenfälle und Überschwemmungen die Feuerwehren in Luxemburg in Atem. Im Zentrum und Westen des Landes wurden zahlreiche Keller und Straßen überflutet. Die Helfer rückten seit Montag, 21 Uhr, zu insgesamt 270 Einsätzen aus. Der Hochwassermeldedienst befindet sich weiterhin in Warnbereitschaft. Es bestehe die "Gefahr von größeren Überschwemmungen", hieß es am frühen Dienstagmorgen.

Die Polizei warnte am Dienstagmorgen auf Twitter, dass Autofahrer ihre Autos vom Parkplatz Deich in Ettelbrück wegen Überflutungsgefahr schnellstens entfernen sollten. Nicht alle folgten dem Aufruf: Am Dienstagvormittag standen auf dem Parkplatz immer noch etwa zwei Dutzend geparkte Wagen bis über die Radkästen im Wasser. Am Mittag veröffentlichte die Polizei einen neuerlichen Aufruf.

Auch in Mersch drohten Autos in den Fluten unterzugehen: Die Polizei rief Autobesitzer dazu auf, ihre Fahrzeuge von den Parkplätzen "Lohr" unter der Alzettebrücke, "Schlasspach" (Nähe Fußballplatz) und dem Parking "Halle Irbicht" in Beringen zu entfernen.



Update: Informations aux automobilistes concernant les inondations de certains parkings à Mersch –

Les parkings suivants restent concernés :

"Lohr" sous le pont de l’Alzette, "Schlasspech" (près du terrain de foot) et "Hall Irbicht" à Beringen. #Inondations #Mersch — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 4, 2020

In Bour bei Mersch stand in der Nacht eine Tankstelle unter Wasser. In Mertzig und in Mertert hingen zwei Autos auf einer überfluteten Straße fest, wie auch in Everlingen an der Attert. Drei Menschen, die in Autos festsaßen, wurden von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht.



Gegen 2 Uhr nachts hatte sich die Lage wieder beruhigt, berichtet der CGDIS am Dienstagmorgen. Die Feuerwehr- und Rettungszentren entlang der betroffenen Flüsse bleiben jedoch am Dienstag in Alarmbereitschaft.



Wegen des vielen Regens war die Alzette in der Nacht überraschend schnell angeschwollen und hatte die Meldestufe 2 (cote d'alerte) überschritten. Auch an den Nebengewässern der Alzette sowie an Syr, Korn, Schwarzer Ernz und Weißer Ernz stiegen die Wasserstände, wie das Wasserwirtschaftsamt am Dienstagmorgen berichtete. An der Eisch und der Attert wurde die Meldestufe 2 ebenfalls erreicht beziehungsweise überschritten.



An der Mosel in Grevenmacher lag der Pegel am Dienstagmorgen bei gut 6,1 Metern - das sind rund drei Meter mehr als noch am Freitag. Die Voralarmstufe von 6,20 Metern wird vermutlich in der Nacht auf den Mittwoch erreicht. Das Maximum sei momentan noch nicht vorhersehbar, so das Wasserwirtschaftsamt.

Überschwemmungen auch in Deutschland

Auch im benachbarten Deutschland standen die Feuerwehren im Dauereinsatz. Im Landkreis Trier-Saarburg kam es infolge des Starkregens vielerorts zu Überschwemmungen.



Luxemburg und Trier: Behörden warnen vor Hochwasser Der Dauerregen der vergangenen Tage lässt die Wasserstände in Luxemburg und der Grenzregion steigen. In Trier könnte die Mosel am Dienstag die Acht-Meter-Marke überschreiten.

Der Ortskern der Gemeinde Aach wurde in der Nacht von einem Bach überflutet, wie dpa meldet. Im Konzer Ortsteil Oberemmel trat ein Weiher über das Ufer, von den Wassermassen wurden in der Nacht zum Dienstag Menschen in einem Haus eingeschlossen, die Feuerwehr rettete sie. Die Bahnstrecke zwischen Trier und Perl ist derzeit gesperrt. In Saarbrücken sperrte die Polizei am frühen Dienstagmorgen wegen des steigenden Pegelstands der Saar die Stadtautobahn.

Die Ortschaft Aach in der Verbandsgemeinde Trier-Land wurde in der Nacht überschwemmt. Foto: Harald Tittel/dpa

Bereits am Montag hatten die Behörden vor Hochwassergefahr in Trier und Luxemburg gewarnt. In einigen Gemeinden waren die Flüsse da schon teilweise über die Ufer getreten.

Laut ACL sind derzeit (Stand Dienstag, 17 Uhr) folgende Straßen in Luxemburg wegen Überschwemmung gesperrt:



N10 nach einem Erdrutsch zwischen Obereisenbach an der Our und Gemünd (D)

nach einem zwischen Obereisenbach an der Our und Gemünd (D) CR105 zwischen Leesbach und Roodt (Hobscheid)

zwischen Leesbach und Roodt (Hobscheid) CR152B zwischen Schengen und Contz-les-bains (F)

zwischen Schengen und Contz-les-bains (F) N10 in Schengen zwischen dem Dorfeingang und der CR152 und zwischen Stadtbredimus und Remich

zwischen dem Dorfeingang und der CR152 und zwischen Stadtbredimus und Remich Rue du Deich in Ettelbrück

Die aktuelle Verkehrslage:

