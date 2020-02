Wenn die sogenannten Fuesboken durch das Land ziehen, setzt die Polizei vermehrt auf Kontrollen.

Luxemburg: Mehr Polizeikontrollen zu Karneval

Sandra SCHMIT Wenn die sogenannten Fuesboken durch das Land ziehen, gehört das ein oder andere Glas Alkohol für viele einfach dazu. Deshalb setzt die Polizei während der Faschingszeit vermehrt auf Kontrollen.

Auch in diesem Jahr will die Polizei gerade in der Zeit rund um Karneval für die Sicherheit auf den Straßen in Luxemburg sorgen und wird deshalb ab Freitag bis zum 22. März vermehrt Präsenz zeigen - das durch Kontrollen auf den Straßen während und nach den größten Karnevalsveranstaltungen.

Mehr als 150 Führerscheine wurde im vergangenen Jahr während der Faschingszeit bei rund 600 Kontrollen eingezogen. Zudem wurden 1.047 gebührenflichtige Verwarnungen ausgestellt, weil Fahrer die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht eingehalten hatten.

Die Polizei erinnert in dem Zusammenhang daran, dass Alkohol einen Einfluss auf den Körper hat. So werden Verhalten, Sicht und Reaktionszeit beeinträchtigt. Bereits ab 0,2g/l Alkohol im Blut legen Menschen laut Polizei ein erhöhtes Risikoverhalten an den Tag. Ab 0,3g/l werden Aufmerksamkeit und Konzentration beeinträchtigt, außerdem wird man schneller müde. Ab 0,5 g/l wird die Sinneswahrnehmung deutlich beeinträchtigt, die Reaktionszeit beeinflusst und die Sicht eingeschränkt.

Die Polizei kündigt zudem an, in den sozialen Medien bei Facebook und Twitter unter dem Slogan #secherFuesent Informationen zur Prevention und Sensibilisierung verbreiten zu wollen. Bereits jetzt rät die Polizei den Besuchern von Karnevalsveranstaltungen in Puncto Transport auf öffentliche Verkehrsmittel sowie auf von den Gemeinden organisierte Fahrten auszuweichen.

Informationen zu den aktuellen Geschwindigkeitskontrollen finden sich auf der Webseite der Polizei.