Das von der Pandemie gebeutelte Land kann auch auf Hilfe aus dem Großherzogtum zählen.

Luxemburg liefert Beatmungsgeräte nach Indien

Teddy JAANS Das von der Pandemie gebeutelte Land kann auch auf Hilfe aus dem Großherzogtum zählen.

Indien leidet aktuell unter der Corona-Epidemie wie kaum ein anderes Land. Am Sonntag meldete das Land über 4.000 Covid-19-Tote und weit über 400.000 Neuinfektionen. Das Gesundheitssystem stößt an seine Belastungsgrenzen und medizinischer Sauerstoff und Respiratoren fehlen vielerorts. Über 40 Länder sind auf die Bitte der indischen Regierung eingegangen und haben Hilfe zugesagt - darunter auch Luxemburg.

CGDIS und Armee arbeiteten Hand in Hand. Foto: Ministère de la Défense

CGDIS und Armee arbeiteten Hand in Hand. Foto: Ministère de la Défense
Eindhoven wurden die Beatmungsgeräte nach New Delhi geflogen. Foto: Ministère de la Défense

58 Beatmungsgeräte wurden am Montag vom CGDIS in Richtung New Delhi transportiert. Die medizinischen Geräte wurden von einer niederländischen Militärmaschine vom Militärflughafen Eindhoven aus nach Indien geflogen.

Wo Patienten tagelang im Krankenwagen ausharren müssen Die zweite Corona-Welle hat Indien mit einer besonders ansteckenden Doppelmutation fest im Griff. Doch ein Arzt gibt sich zuversichtlich.

Das luxemburgische Verteidigungsministerium hatte den Transporter bei der European Air Transport Command (ETAC) zu diesem Zweck beantragt. Zudem hat das Ministerium die Zentrale der Rettungsdienste in Zusammenarbeit mit den niederländischen Militärinstanzen auch beim Transport der Geräte nach Eindhoven unterstützt.

Die ETAC ist ein europäischer Zusammenschluss von sieben Ländern auf militärischer Ebene. Sie kann auf 170 Flugzeuge zurückgreifen und leistet täglich rund 60 Einsätze.

