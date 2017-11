(dho) - Schneller sein zu wollen als die anderen Verkehrsteilnehmer, kann unter Umständen teuer werden. Diese Erfahrung mussten am Dienstagmorgen 37 Autofahrer machen, die unerlaubt auf der N2 in Höhe des amerikanischen Militärfriedhofs die Busspur nutzten, um am Stau vorbei zu fahren.



Das Bußgeld für einen solchen Verstoß beträgt 74 Euro. Innerhalb der zweistündigen Kontrolle wurden insgesamt 40 Strafzettel ausgestellt.



Die Polizei erinnert in dem Zusammenhang daran, dass durch ein solches Verhalten nur sehr wenig Zeit gewonnen wird. Das Unfallrisiko steigt jedoch und der Verkehrsfluss wird unnötig behindert.