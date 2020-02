Wegen der starken Regenfälle hatten die Feuerwehren in der Nacht auf Dienstag einiges zu tun. Drei Menschen mussten vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden.

Luxemburg: Keller überflutet, viele Einsätze der Feuerwehren

Wegen der starken Regenfälle hatten die Feuerwehren in der Nacht auf Dienstag einiges zu tun. Drei Menschen mussten vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden.

(jt) - Starke Regenfälle halten die Feuerwehren in Luxemburg seit Montagabend in Atem. Zahlreiche Keller wurden überflutet. Die Helfer rückten seit Montag, 21 Uhr, zu insgesamt 270 Einsätzen aus.

In Bour bei Mersch stand in der Nacht eine Tankstelle unter Wasser. In Mertzig und in Mertert hingen zwei Autos auf einer überfluteten Straße fest. Drei Menschen wurden von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht.

Die Polizei warnte auf Twitter, dass Autofahrer ihre Autos vom Parkplatz Deich in Ettelbrück wegen Überflutungsgefahr schnellstens entfernen sollten.

HOCHWASSERGEFAHR

Parking DEICH in Ettelbruck soll schnellstens geräumt werden! — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 4, 2020

Gegen 2 Uhr nachts hatte sich die Lage wieder beruhigt, berichtet der CGDIS am Dienstagmorgen. "Die Feuerwehr- und Rettungszentren entlang der betroffenen Flüsse überwachen die Situation", so der CGDIS.

3 In Mertzig wurde ein AUto von den Fluten eingeschlossen. Foto: CGDIS

um weitere Bilder zu sehen. In Mertzig wurde ein AUto von den Fluten eingeschlossen. Foto: CGDIS In Bour bei Mersch wurde eine Tankstelle überflutet. Foto: CGDIS Überschwemmung in Bour. Foto: CGDIS

Bereits am Montag hatten die Behörden vor Hochwassergefahr gewarnt. Die Pegel der Flüsse waren wegen der vielen Regenfälle in den vergangenen Tagen stark angestiegen (siehe Karte unten).

Die Behörde riet, überflutete Straßen zu meiden und auf Trümmer zu achten, die sich auf den Bürgersteigen befinden könnten.



Laut ACL sind derzeit (Stand Dienstag, 6.50 Uhr) folgende Straßen wegen Überschwemmung gesperrt:

Ausfahrt Mertert auf der Trierer Autobahn A1 in Richtung Luxemburg

CR101 zwischen Mamer und Kopstal

CR112 zwischen Greisch und Leesbach

CR116 zwischen Schandel und Reimberg

CR152B zwischen Schengen und Contz (F)

CR154 zwischen Syren an Alzingen

CR306 zwischen Grevels und Grosbous

CR123 zwischen Bereldingen und Steinsel

CR148A zwischen Assel und der N28

CR156 in Aspelt auf Höhe des Restaurant T'Scheier

D10 in Schengen bei der Kreuzung mit dem CR152 sowie zwischen Stadtbredimus und Remich

D21 zwischen Mertzig und Niederfeulen

