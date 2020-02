Luxemburg: Jeder Dritte kennt Alkoholexzesse

Karneval steht vor der Tür und dabei wird gerne das ein oder andere Glas Alkohol getrunken - nicht immer bleibt es bei einem einzigen Glas.

Jeder dritte Erwachsene in Luxemburg hat schon einmal mehrmals hintereinander exessiv Alkohol getrunken - damit befindet sich das Großherzogtum auf Platz drei im europäischen Vergleich, gleich hinter Dänemark und Rumänien. Das geht aus einer Pressemitteilung des Gesundheitsministerium hervor.



Ihre erste Erfahrung mit Alkohol machen junge Männer im Großherzogtum laut der europäischen Studie European Health Interview Survey (EHIS) im Durchschnitt mit 15,6 Jahren. Junge Frauen trinken durchschnittlich im Alter von 16,6 Jahren zum ersten Mal Alkohol.

Sensibilisierungskampagne zu Karneval

Da Fastnacht vor der Tür steht und für viele Alkohol beim Feiern dann einfach dazu gehört, startet das Gesundheitsministerium auch in diesem Jahr wieder zu Karneval die Kampagne "Moins d'alcool - plus de fun. Dites non au verre de trop!". Diese richtet sich in erster Linie an Jugendliche. Zu Karneval werden Radiospots gesendet und Videos in der Tram, aber auch in den sozialen Medien, gezeigt. Außerdem werden bei den Umzügen und Partys kostenlose Atemlufttests verteilt.