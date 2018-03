Wie vielfältig und bunt Luxemburg ist, zeigt das Festival des migrations et cultures. Noch bis Sonntag kann man hier unterschiedliche Kulturen besser kennen lernen.

Lokales 15

Luxemburg ist bunt - Das Festival des migrations et cultures in Bildern

Sarah Muenchen Wie vielfältig und bunt Luxemburg ist, zeigt das Festival des migrations et cultures. Noch bis Sonntag kann man hier unterschiedliche Kulturen besser kennen lernen.

Luxemburg ist bunt - das beweist an diesem Wochenende das Festival des migrations et cultures in der Luxexpo The Box. Bei der 35. Auflage können die Besucher noch am Samstag bis 2 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr die Vielfalt Luxemburgs entdecken. Weitere Infos gibt es hier.

Das Festival des migrations et cultures zeigt die Vielfalt Luxemburgs. Foto: Steve Eastwood

