Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!

Luxemburg investiert weiter in den Tourismus

Mike STEBENS Der Tourismussektor befindet sich laut Minister Lex Delles (DP) auf einem guten Weg. Am Freitag hat er die Tourismusstrategie 2023 vorgestellt.

Die Kampagne „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!“ steht in diesem Jahr unter dem Motto Aktivtourismus und wurde diesmal zusammen mit den Offices régionales du tourisme (ORT) erstellt. Neu ist, dass die Saison verlängert wird. „Die Kampagne läuft nicht nur über die Sommermonate, sondern fängt früher an und reicht bis in den Herbst“, erklärt Lex Delles (DP). Luxemburg solle zukünftig nicht bloß als sommerliches Reiseziel wahrgenommen werden.

Der Tourismus sei in jeder Region anders. „Es geht darum, die Regionen in die Vitrine zu stellen, um zu zeigen, was für eine Vielfalt in unserem Land existiert.“ Es werde ein Event pro Region geben, das die Qualität des Tourismus hervorheben wird.

„Es gibt 5.000 Kilometer Wanderwege hier in Luxemburg“, streicht Lex Delles hervor. 2022 wurde ein Leitfaden ausgearbeitet, um deren Qualität zu erhöhen. Herausgekommen ist eine Neubeschilderung der Circuits Auto-Pédestres. Diese ist im Norden abgeschlossen, in den anderen Landesteilen soll sie bis Ende des Jahres fertiggestellt sein. Außerdem wurden verschiedene Wanderwege umgeleitet oder abgeschafft.

Lex Delles stellt auch die neue Wanderkarte Hiking in Luxembourg vor, die eine Auswahl von Wanderwegen quer durchs Land enthält. Auch die Karte Biking in Luxembourg mit den nationalen Fahrradwegen ist nun erhältlich.

Jeder Euro, den eine Gemeinde in den Tourismus investiert, ist ein Euro, der in die Lebensqualität der Einwohner investiert wird. Lex Delles, Minister für Tourismus

Bezüglich des Ausbaus des nationalen Fahrradwegenetzes meint der Tourismusminister: „Unsere Aufgabe als Tourismusministerium liegt darin, die Gemeinden zu unterstützen, um die Vernetzungen zwischen den verschiedenen Fahrradwegen zu realisieren.“ Ein Dorfzentrum könne zum Beispiel mit einer touristischen Attraktion verbunden werden. „Jeder Euro, den eine Gemeinde in den Tourismus investiert, ist ein Euro, der in die Lebensqualität der Einwohner investiert wird.“

Das Rent-a-Bike System soll in Zukunft verbessert werden. Die Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren müssten bestmöglich ausgebaut werden. Bis September will man hier Ergebnisse vorzeigen können.

Optimismus im Tourismussektor

2022 gab es laut Lex Delles eine Wiederaufnahme der Aktivitäten im Tourismussektor. Eineinhalb Millionen Übernachtungen gab es im letzten Jahr, ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2021. Dies sei jedoch immer noch weniger als im Rekordjahr 2019.

Auf den Campingplätzen gab es rund eine Million Übernachtungen. Das sind 44 Prozent mehr als 2021 und zehn Prozent mehr als im Rekordjahr 2019. Die Jugendherbergen konnten verglichen mit 2021 ein Plus von 80 Prozent verbuchen. „Wir merken anhand der ersten Zahlen für 2023, dass das Jahr hervorragend begonnen hat und dass wir uns auf einem guten Weg befinden“, meint Lex Delles.

Es gebe zwar eine Tendenz zu einer verkürzten Aufenthaltsdauer, dies spiele Luxemburg jedoch in die Karten, da man das Land in zwei bis drei Tagen entdecken könne. Über die Jahre 2018 bis 2022 wurden rund 50 Millionen Euro in 437 touristische Projekte investiert. Im nächsten Fünfjahresplan sollen die Ausgaben auf 70 Millionen Euro steigen.

Am Samstag ist es noch möglich zwischen 10 und 18 Uhr die Kampagne „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!“ auf der Place d'Armes zu entdecken. Dort erwarten die Besucher neben Informationsständen auch regionale Produzenten.

