Luxemburg hofft auf schnellere Bahnverbindung nach Köln

Dustin MERTES Die Deutsche Bahn arbeitet auf Hochtouren am Wiederaufbau der Eifelstrecke zwischen Trier und Köln nach der Flut von 2021. François Bausch hat bereits eine Idee, wie Luxemburg profitieren könnte.

Wer aus dem Großherzogtum in Richtung Köln reisen will, schafft das über die öffentlichen Verkehrsmittel fast nur mit Umsteigen. Nur einmal am Tag gibt es eine Direktverbindung über die Moselstrecke via Koblenz nach Düsseldorf. Die eigentlich rund 200 Kilometer lange Strecke verschlingt auf den aktuellen Bahnverbindungen dennoch mindestens vier Stunden.

Daran soll sich etwas ändern, wenn es nach Verkehrsminister François Bausch geht. Wie er in einem Interview mit dem Trierischen Volksfreund verrät, hoffe man, „auf der neu gebauten, elektrifizierten Eifelstrecke Züge anzubieten Richtung Köln“, so Bausch. Im Idealfall könnten so Fahrtzeiten von „etwas mehr als zwei Stunden“ bis in die Domstadt möglich werden.

Gespräche mit dem deutschen Amtskollegen Volker Wissing seien bereits geführt worden. Auch mit Deutsche Bahn-Chef Richard Lutz sei man in Kontakt.

Auf eine schnelle Realisierung der neuen Verbindung brauchen Luxemburger aber nicht zu hoffen. Frühestens Ende des Jahres soll die Eifelstrecke zwischen Trier und Köln wieder voll befahrbar sein, im Sommer 2021 war der Abschnitt durch die Flut fast komplett zerstört worden.

Realisierung wohl nicht vor 2034

Dann erst soll die Elektrifizierung der rund 100 Kilometer langen Lücke zwischen Trier-Ehrang und der nordrhein-westfälischen Landesgrenze beginnen. Aktuell rechnet die Deutsche Bahn damit, dass die Baumaßnahmen bis 2026 abgeschlossen sein werden.

Der Startpunkt für eine Verbindung nach Luxemburg liegt aber noch weiter in der Zukunft. Ein Verkehrsvertrag, der im Dezember 2033 ausläuft, mache es schwierig, zusätzliche Züge auf die Eifelstrecke zu bringen. Es darf also bezweifelt werden, ob die Luxemburg-Köln-Verbindung über die Eifelstrecke vor 2034 Realität wird.



Ähnlich zeitintensiv gestaltet sich der Plan, eine durchgängige Zugverbindung zwischen dem Großherzogtum und Saarbrücken zu realisieren. Laut Bausch soll das Projekt bis 2035 umsetzbar sein.

