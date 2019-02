Luxemburg hat stärkstes Bevölkerungswachstum in Europa

Der Statec hat am Donnerstag einen neuen "demographischen Atlas" für Luxemburg vorgestellt – mit einigen interessanten Zahlen.

(jt) - Zwischen 1981 und 2018 ist die Bevölkerung in Luxemburg um rund zwei Drittel gewachsen. Im Vorjahr wohnten 602.005 Menschen im Großherzogtum, 37 Jahre davor war das Land mit 364.597 Einwohnern noch deutlich "leerer". "Luxemburg hat das höchste Bevölkerungswachstum in Europa", hält der Statec in einem Communiqué am Donnerstag fest. Zwischen 2013 und 2018 schnellte die Einwohnerzahl im Schnitt jedes Jahr um 12.993 Personen in die Höhe.

Luxemburg übt seit Jahrzehnten eine starke Anziehungskraft auf Einwanderer aus ...