"Luxemburg hat mir eine neue Chance gegeben"

Mitten in einer Pandemie eröffnet der irakische Flüchtling Alsaleh Wesam im Bahnhofsviertel sein Restaurant. Trotz aller Widrigkeiten ist er dankbar für dieses neue Leben. Er will etwas zurückgeben und bietet all denen, die Hilfe brauchen, eine warme Mahlzeit.

Alsaleh Wesam kommt am 14. Februar 2010 in Luxemburg an. „Am Valentinstag“, verrät er mit einem Lächeln. Ein Jahr später gelingt es ihm, den Status eines politischen Flüchtlings zu erlangen. Damit kann er in Luxemburg ein neues Leben beginnen.

Hier versucht er sich zunächst als Kellner, dann als Koch und später auch als Fahrer ...