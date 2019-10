Als der Bus den Poller überfuhr, schoss dieser aus dem Boden und bohrte sich dabei durch die Unterseite des Fahrzeuges. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Luxemburg-Grund: Straßenpoller durchbohrt Bus

(dho) - In der Rue de Trêves in Luxemburg-Stadt ist am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ein Bus mit einem Straßenpoller kollidiert.



5 Der Straßenpoller hatte sich durch den Boden des Busses gebohrt. Foto: Anouk Antony

um weitere Bilder zu sehen. Der Straßenpoller hatte sich durch den Boden des Busses gebohrt. Foto: Anouk Antony Ein Glasfenster im Inneren des Busses ist zersplittert. Eine Frau, die alleinige Insassin war, wurde bei dem Unfall verletzt. Foto: Anouk Antony Die Rue de Trèves wurde zur Bergung des Busses gesperrt. Foto: Anouk Antony Die Straße ist lediglich dem öffentlichen Verkehr vorbehalten. Foto: Anouk Antony Eine Ampel regelt den Verkehr. Foto: Anouk Antony

Der Poller war hochgefahren, als der Bus sich gerade über diesem befand. Dabei bohrte er sich durch den Boden des Fahrzeuges, gleich neben dem Fahrersessel. Die Wucht des Aufpralls war dermaßen heftig, dass sowohl der Busfahrer als auch eine Frau, als einzige Insassin, leicht verletzt wurden. Beide wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.



Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei zunächst unklar, wie es von offizieller Stelle heißt. Zeugen zufolge habe der Busfahrer aber wohl die Ampel übersehen oder missachtet. Ein weiterer Zeuge hat "L'essentiel" gegenüber berichtet, der Bus sei von einem Lieferwagen behindert worden und habe so nicht ausweichen können.