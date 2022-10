Luxemburg gedenkt der Opfer des Zweiten Weltkriegs

Seit 1946 erinnert das Land sich mit einem nationalen Gedenktag an die Opfer der deutschen Okkupation. Am Sonntag ist es wieder soweit.

9. Oktober

(TJ) - Ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der „Nationale Commemoratiounsdag“ eingeführt. An diesem Tag erinnert sich das Land an alle Einwohner, die während der Naziherrschaft im Widerstand aktiv waren, in Gefängnisse oder Konzentrationslager verschleppt wurden, umgesiedelt oder ab 1942 völkerrechtswidrig in die deutsche Wehrmachtsuniform gezwungen wurden.

Dieses Jahr fällt der Tag auf den 9. Oktober. Am Sonntag finden demnach mehrere Zeremonien statt. Um 10.10 Uhr legt Großherzog Henri Blumen am Monument National de la Solidarité luxembourgeoise (Kanounenhiwwel) nieder. Um 10.45 Uhr findet eine Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer der Shoah statt, um 11.10 Uhr wird am Monument du Souvenir (Gëlle Fra) ebenfalls mit einer Blumenniederlegung der Schrecken des Zweiten Weltkriegs gedacht.

Um 11.35 Uhr wird eine Zeremonie am Monument de la Déportation in Hollerich abgehalten, ehe um 12.10 Uhr am Hinzerter Kräiz ebenfalls Blumengebinde niedergelegt werden. Premierminister Xavier Bettel, Chamberpräsident Fernand Etgen, Bürgermeisterin Lydie Polfer und mehrere Regierungsmitglieder werden den Erinnerungsfeierlichkeiten beiwohnen.

Am Freitag verschickte die Regierung eine gemeinsame Erklärung zum Gedenktag, die Sie nachstehend integral lesen können.

Mir gedenken dëst Joer dräi Anniversairen, déi eist Land a Geschicht markéiert hunn.

Et sinn elo 80 Joer hier dass de Gauleiter Gustav Simon mat senger Proklamatioun vum 30. August 1942 den Déngscht an der Wehrmacht fir Lëtzebuerger Jongen obligatoresch gemaach huet. Mir denken un déi méi wéi 10.000 zwangsrekrutéiert jonk Männer, mee och un déi 3.614 jonk Fraen, déi an de Reichsarbeitsdienst souwéi an de Kriegshilfsdienst gezwonge goufen. Mir wëllen eis och un hir Familljen erënneren an doru viru wéi engem schwierege Choix si all, op jonk oder al, stoungen.

Virun 80 Joer sinn och d’Lëtzebuerger Biergerinnen a Bierger, Schülerinnen a Schüler, uechter d’Land an de Generalstreik getruede fir sech esou dëser Zwangsrekrutéierung ze widdersetzen. De Streik, deen den 31. August 1942 zu Wolz ugefaangen huet, war a bleift e staarkt Zeeche vu Solidaritéit an Zesummenhalt dat mir eis an dësen Zäiten ëmmer nees virun Ae féiere sollten.

2022 markéiert och den 80. Joresdag vun der Wannseekonferenz, eng Konferenz wou d’Nazien de systematesche Genozid un de Judde beschloss hunn, also och un de jiddesche Matbiergerinnen a Matbierger aus dem besate Grand-Duché. Am Ganze verloosse siwen Deportatiouns-Convoie Lëtzebuerg während dem Krich. Mir engagéieren eis weider fir eng Welt ouni Haass, Friemefeindlechkeet an Antisemitismus.

Mam Krich an der Ukrain kritt den Nationale Commemoratiounsdag dëst Joer eng ganz aktuell Bedeitung. Fräiheet, Demokratie, a Fridde si Fundamenter vun eiser Gesellschaft fir déi et sech lount sech anzesetzen. Dofir huet sech Lëtzebuerg solidaresch mat der Ukrain an dem ukrainesche Vollek gewisen.

Als Gesellschaft däerfen a wäerte mir net vergiessen. Et ass dofir wichteg dass mir d’Undenken un d’Affer an d’Lektiounen aus dem Krich un déi nächst Generatioune weiderginn. Hei si mir all gefrot.

Xavier BETTEL, Paulette LENERT, François BAUSCH, Jean ASSELBORN, Claude MEISCH, Corinne CAHEN, Marc HANSEN, Claude TURMES, Sam TANSON, Taina BOFFERDING, Lex DELLES, Henri KOX, Franz FAYOT, Claude HAAGEN, Georges ENGEL, Yuriko BACKES, Joëlle WELFRING