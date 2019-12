Häusliche Gewalt ist in Luxemburg alltäglich. Und auch "Feminizide" sind eine Realität. Ein Überblick.

Luxemburg: Fünf Frauenmorde binnen vier Jahren

Steve REMESCH Häusliche Gewalt ist in Luxemburg alltäglich. Und auch "Feminizide" sind eine Realität. Die Debatten dazu sind allerdings nicht eins zu eins aus dem Ausland übertragbar, so die Staatsanwaltschaft.

„Es gibt auch in Luxemburg Frauen, die unter den Schlägen oder Messerstichen ihres Ehemannes, ihres Partners oder Ex-Partners sterben und es sind nicht wenige“, gibt Laurent Seck von der Staatsanwaltschaft Luxemburg ohne Umschweife zu. Acht Mal ist es seit Januar 2015 zu Beziehungstaten mit tödlichem Ausgang gekommen.

Unter den Toten: fünf Frauen, zwei Männer und ein Kind, das stirbt, als der Vater die Mutter mit einem Auto überfahren will (siehe Kasten unten). In allen fünf genannten Fällen kann man von Feminiziden sprechen: Die Frauen wurden getötet, weil sie Frauen waren.

Im gleichen Zeitraum starben im Großherzogtum insgesamt 16 Menschen durch Fremdeinwirkung. Dass sich hinter den Morden derart viele Beziehungstaten verbergen, liegt auch in der Natur der Sache, sagt Laurent Seck.

„Es ist eine Frage der Statistik“, erklärt der Substitut principal. „Es ist statistisch am wahrscheinlichsten, von einer Person aus dem direkten Umfeld getötet zu werden. Das gilt auch für Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch. Warum? Weil der Täter im Familien- oder Bekanntenkreis an das Opfer herankommt.“

87 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen

Und Gewalt im familiären Umfeld bleibt ein alltägliches Phänomen. Laut Polizeistatistiken schritten Sicherheitskräfte im Jahr 2018 insgesamt 739 Mal wegen häuslicher Gewalt ein. 169 Mal wurde der gleichen Statistik zufolge eine Person verletzt, 55 Mal kam es zu Morddrohungen, 26 Mal wurde eine Person schwer verletzt.

In 231 Fällen hat die Staatsanwaltschaft nach einem Polizeieinsatz eine 14-tägige Wegweisung des Gewalttäters aus der gemeinsamen Wohnung angeordnet.

Die Zahlen des Service d’assistance aux victimes de violence domestique (SAVVD), der von der a.s.b.l Femmes en détresse geführt wird und, an den sich Opfer wenden können, geben Auskunft über die Demografie häuslicher Gewalt: 86,80 Prozent der Opfer sind Frauen. In 40 Prozent der Fälle ist der Täter der Ehepartner, bei weiteren 27 Prozent handelt es sich um den aktuellen männlichen Lebensgefährten.



Der SAVVD, dessen Zahlen ausschließlich auf Opferangaben beruhen, hat 2018 zudem, neben 217 Fällen von körperlicher Gewalt, auch 235 Fälle von psychologischer Gewalt verzeichnet sowie 76 Morddrohungen.

„In der großen Villa hört niemand dich schreien“

Substitut principal Laurent Seck zufolge erstreckt sich das Phänomen über alle Gesellschaftsschichten – auch wenn häusliche Gewalt bei Menschen aus weniger favorisierten Verhältnissen häufiger vorkomme. „Einem Partner, der finanziell unabhängig ist und auf die Unterstützung der Familie zurückgreifen kann, fällt es natürlich leichter, sich zu wehren“, erklärt er. Abhängigkeit vom Partner sei oft ein Hindernis.



Doch Vereinigungen wie Femmes en détresse und Frauenhäuser im ganzen Land sind da, um mit Rat und Tat zu helfen.



„Allerdings ist es auch so, dass man die Opfer in einem Appartement schreien hört, die in der großen Villa nicht“, führt Laurent Seck aus. Oft rufen nämlich nicht die Opfer von häuslicher Gewalt die Polizei. Es sind die Nachbarn.

Aber sind Feminizide in einer Gesellschaft, in der häusliche Gewalt alltäglich ist, überhaupt zu verhindern? „Das ist genau das, was wir jeden Tag versuchen, zu tun“, bekräftigt Laurent Seck. „Wir haben sehr effiziente Gesetze und Prozeduren im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Wir werden in allen Fällen direkt von der Polizei informiert und können sofort ein sehr breites Spektrum von Maßnahmen anordnen.“

Anti-Gewalt-Programm mit hoher Erfolgsquote

So kann die Staatsanwaltschaft den Tätern als Alternative zu sofortiger Strafverfolgung etwa eine Anti-Aggressions-Therapie bei „Riicht eraus“, der Anlaufstelle für Gewalttäter beim Roten Kreuz, auferlegen.



„Das funktioniert sehr gut“, betont Laurent Seck. „Die Rückfallquote bei jenen, die den ganzen Zyklus abschließen, ist sehr gering“. Uneinsichtige und Unbelehrbare bekommen hingegen die volle Härte des Gesetzes zu spüren. „Das sind rund zehn Prozent, die uns am meisten Arbeit machen“, so Laurent Seck.



Drei Verstöße und du bist raus Wer in Arlon drei Mal binnen zwölf Monaten wegen häuslicher Gewalt auffällig wird, der wird seit dem 1. Januar sofort inhaftiert. Das hat die dortige Staatsanwaltschaft entschieden. In Luxemburg beruft man sich auf gezieltere Maßnahmen, um das Problem anzugehen.

Artikel 409 des Strafgesetzbuches sieht für Gewalt im häuslichen Kontext Haftstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor. Erfolgt die Tat vorsätzlich, liegt die Mindeststrafe bei einem Jahr Gefängnis. Bei schweren Verletzungen liegt die vorgesehene Haftstrafe je nach Grad der Verletzung zwischen fünf und zehn Jahren. Bei bleibenden Schäden werden es zehn bis 20 Jahre.



Für einen Totschlag sieht das Gesetz zwischen 20 und 30 Jahre Haft vor, für vorsätzlichen Mord lebenslänglich. Stirbt das Opfer nach einer vorsätzlichen Körperverletzung ohne Tötungsabsicht, sieht das Gesetz ebenfalls eine lebenslängliche Haftstrafe vor, wenn die Tat in einem Kontext von häuslicher Gewalt geschieht.

Aufklärung bei der Vorbeugung entscheidend

Die Gesetzeslage ist für Laurent Seck demnach ausreichend – auch wenn es punktuell Verbesserungsbedarf. Die Debatten, die im Ausland über Feminizide geführt werden, seien deswegen auch nicht eins zu eins auf Luxemburg übertragbar. Dennoch sei es wichtig, Gewalt in Beziehungen öffentlich zu thematisieren. Aufklärung habe in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu großen gesellschaftlichen Veränderungen geführt.

„Gewalt gegenüber Frauen wird heute in Luxemburg überhaupt nicht mehr akzeptiert“, betont Laurent Seck. Komme es dennoch dazu, dann solle unbedingt Strafanzeige gestellt werden. „Auch wenn es vielleicht am Ende nicht für eine Verurteilung reicht, werden die Fälle und die mutmaßlichen Gewalttäter aktenkundig. Und wenn sie ihr Tatmuster wiederholen, dann haben wir nicht nur eine einzelne Anzeige, sondern ein ganzes Dossier vorliegen.