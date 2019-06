Mit der Wachablösung vor dem Palais wurden die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Samstag eingeleitet. In der Hauptstadt und vielen Gemeinden wird noch bis in die Nacht hinein gefeiert.

Luxemburg feiert seinen Großherzog

(SH/sas) - An diesem Wochenende feiert Luxemburg seinen Nationalfeiertag und die großherzogliche Familie. Die feierliche Wachablösung vor dem Palais am Vorabend des Nationalfeiertags leitet traditionell die Feierlichkeiten ein.



Der Fackelzug in der Hauptstadt startet am Samstag um 21.20 Uhr. Ab 23 Uhr wird dann das Feuerwerk den Nachthimmel über der Hauptstadt für rund 17 Minuten erleuchten. Auch in zahlreichen Gemeinden finden Feierlichkeiten statt.



Am Sonntag, dem eigentlichen Nationalfeiertag, beginnt die offizielle Zeremonie um 10 Uhr in der Philharmonie in Kirchberg. Eine Stunde später werden in Fetschenhof 21 Kanonenschüsse zu Ehren des Großherzogs abgefeuert, bevor die Militärparade um 12 Uhr erstmals in der Avenue Kennedy in Kirchberg stattfindet.



Mit dem Te Deum um 16.30 Uhr in der hauptstädtischen Kathedrale werden die Feierlichkeiten dann offiziell im Beisein der großherzoglichen Familie abgeschlossen.