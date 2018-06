Zum Nationalfeiertag wandelt sich die Hauptstadt in eine Partymeile. Ein Überblick, was wann los ist - und wie man dahin und wieder nach Hause kommt.

Luxemburg feiert seinen Großherzog

Sophie HERMES Zum Nationalfeiertag wandelt sich die Hauptstadt in eine Partymeile. Ein Überblick, was wann los ist - und wie man dahin und wieder nach Hause kommt.

Es ist das Event, das Jahr für Jahr Tausende Menschen in die Hauptstadt zieht: der Nationalfeiertag. Gefeiert wird jedoch nicht erst morgen, am 23. Juni, sondern bereits am Freitag. Mit der Wachablösung beim Palais werden die Feierlichkeiten um 16 Uhr in der Hauptstadt eingeläutet.

Fans der großherzoglichen Familie sollten sich dann schnellstens nach Esch/Alzette begeben, um Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie zuzuwinken. Das großherzogliche Paar wird um 18 Uhr in Fels erwartet. Wer in der Hauptstadt bleiben will, wird ab 18 Uhr musikalisch unterhalten. Wenn um 21.20 Uhr der Fackelzug startet, ist dann auch die großherzogliche Familie wieder vor Ort. Die Teilnehmer begeben sich mit ihren Fackeln – und Lampions für die Jüngsten – von der Grand-Rue über die Rue du Fossé, die Rue Notre-Dame, die Rue de l'Ancien Athénée und den Boulevard Roosevelt an die Avenue de la Gare und den Boulevard d'Avranches.

Um 23 Uhr beginnt das 17-minütige Feuerwerk. Für Stimmung wird auch zu später Stunde noch gesorgt sein.

Diejenigen, die am Samstag an der offiziellen Zeremonie teilnehmen, sollten nicht allzu lange feiern, denn der Startschuss in der Philharmonie fällt bereits um 10 Uhr, gefolgt eine Stunde später von 21 Kanonenschüssen zu Ehren des Großherzogs.

Um 12 Uhr beginnt in der Avenue de la Liberté dann die Militärparade, an der rund 1000 Soldaten, Polizisten und zivile Einsatzkräfte teilnehmen. Den Abschluss des offiziellen Teils bildet das Te Deum um 16.30 Uhr in der Kathedrale.

Für Klein und Groß

Stimmung wird am Samstag auch von 13.30 Uhr an beim Armeefest am Rousegäertchen aufkommen. Auf der Place d'Armes werden unterdessen ab 13.30 Uhr gleich mehrere Konzerte stattfinden, während auf der Kinnekswiss von 10 bis 18 Uhr ein Spillfest für Kinder und Jugendliche organisiert wird. Gefeiert wird jedoch nicht nur in der Hauptstadt. Zahlreiche Gemeinden bieten zum Nationalfeiertag ein spezielles Unterhaltungsprogramm an.

Wer unterdessen etwas ganz anderes erleben will, dem ist ein Besuch des Kunstfestivals in Lellingen zu empfehlen. Die Ausstellungen im Dorf sind am Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Fans von alten Fahrzeugen kommen unterdessen am Sonntag beim Young & Oldtimer Day in Steinsel auf ihre Kosten. Zudem können sie in Pratzertal und Hosingen die Teilnehmer der Rotary Castle Tour bestaunen.



Mit Bus und Bahn zum Fest Um sicherzustellen, dass am Vorabend des Nationalfeiertages jeder sicher nach Hause kommt, wird der öffentliche Transport verstärkt. So fahren auf den Linien Luxemburg – Esch – Petingen – Rodange, Luxemburg – Düdelingen-Usines, Luxemburg – Dippach – Petingen – Rodange, Luxemburg – Kleinbettingen, Luxemburg – Wasserbillig und Luxemburg – Ulflingen die letzten Züge zwischen 2.44 und 3.40 Uhr. In der Nacht zum Samstag werden zudem spezielle RGTR- und CFL-Busse nach Bourglinster-Junglinster, Hostert-Junglinster, Grevenmacher-Machtum, Neuhäuschen, Itzig, Ahn, Remich, Medingen, Mondorf-Remich, Hassel, Bettemburg, Fentingen-Peppingen, Monnerich, Niederkerschen, Küntzig, Eischen, Steinfort-Ell, Simmern, Keispelt, Saeul-Redingen, Kopstal und Mersch eingesetzt. Einige unter ihnen sind auf Teilstücken gratis. Die Stadt Luxemburg setzt verstärkt Busse zwischen dem P & R Bouillon, dem Parkplatz Kockelscheuer und dem Parkplatz Luxemburg-Süd ein. Auf mehreren regulären Linien wird ein längerer Betrieb garantiert, allerdings fahren am Freitagabend und Samstag nicht alle Busse wie geplant zwischen dem Hauptbahnhof und der Oberstadt. Am Freitag nach 18 Uhr sowie am Samstag sind die Busse der Linien 1 bis 32 kostenlos. Die Tram wird ihrerseits am Freitag bis 3.40 Uhr im 10 bis 15-Minuten-Takt fahren, am Samstag ist sie gratis. Wegen der Feierlichkeiten sind zudem die Vel'oh-Stationen Al Bréck, Metzer Plaz, Gëlle Fra und Knuedler von Freitag 18 Uhr bis Montag 8 Uhr zu.