Flaggen, Fähnchen, Krönchen oder Scherpen, das alles in den Nationalfarben. Am Vorabend des Nationalfeiertags schmückten sich die Hauptstadt und ihre Besucher in Rot, Weiß und Blau. Die schönsten Fotos.

Luxemburg feiert in Rot, Weiß, Blau

Am Vorabend des Nationalfeiertages zieht es Jahr für Jahr Tausende Menschen in die Hauptstadt. Um den Großherzog und das Land zu ehren, aber auch um zu feiern.

(SH) - Flaggen, Fähnchen oder Blumen, das alles in den Nationalfarben. Am Vorabend des Nationalfeiertags schmückten sich die Hauptstadt und ihre Besucher in Rot, Weiß und Blau.



40 Teilnehmer, Zuschauer und die großherzogliche Familie: Sie alle waren vom Fackelzug begeistert. Foto: Guy Wolff

Bereits am Nachmittag hatten sich zur Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast zahlreiche Schaulustige in der Oberstadt eingefunden. Ein besonderes Highlight stellt Jahr für Jahr jedoch auch der Fackelzug dar. Ab 21 Uhr reihten sich die Mitglieder der unterschiedlichsten Vereine der Stadt Luxemburg auf, um begleitet von der Militärmusik durch die Straßen der Hauptstadt - und an der großherzoglichen Familie vorbei - zu ziehen. Für besondere Stimmung sorgten auch in diesem Jahr die Lichter, die sie bei sich trugen - Fackeln für die Großen, Lampions für die Jüngsten.

Kurz nach 23 Uhr folgte dann mit dem 17-minütigen Feuerwerk der nächste Höhepunkt. Gefeiert wird bei bester musikalischer Unterhaltung noch bis spät in die Nacht hinein.



15 Kurz nach 23 Uhr begann das 17-minütige Feuerwerk. Foto: Lex Kleren

Zeremonie, Parade, Te Deum



Die Feierlichkeiten gehen am Samstag um 10 Uhr mit der offiziellen Zeremonie in der Philharmonie weiter. Gegen elf Uhr werden 21 Kanonenschüsse abgefeuert, um 12 Uhr steht in der Avenue de la Liberté die Militärparade an, gefolgt vom Armeefest am Rousegäertchen.



Um 16.30 Uhr werden die Feierlichkeiten dann mit dem Te Deum in der Kathedrale abgeschlossen.



