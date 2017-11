(dho) - Ein Mann machte in der Nacht auf Donnerstag in der Hauptstadt durch Falschparken auf sich aufmerksam. Er hatte seinen Wagen gegen 1.30 Uhr unrechtmäßig in der Rue Zithe auf gleich zwei Behindertenparkplätze abgestellt.



Die Polizei hatte daraufhin den Abschleppdienst alarmiert. Als die Beamten auf diesen warteten, traf auch der Eigentümer des Wagens vor Ort ein. Er gab an, sein Auto nur kurzzeitig abgestellt zu haben, um schnell Zigaretten zu holen. Er sagte er würde den Strafzettel für das Falschparken zahlen, nicht aber den Abschleppdienst.



Der Mann wollte sich in seinen Wagen setzen und weg fahren. Dies ließen die Beamten aber nicht zu, da sie den Verdacht hatten, der Mann hätte zu viel Alkohol getrunken. Auch nachdem der Mann den Wagen wieder verlassen hatte, wollte er der Polizei nicht seine Fahrzeugschlüssel aushändigen. So mussten die Beamten ihm schließlich die Schüssel abnehmen.



Der Fahrer weigerte sich sowohl einen Atemlufttest durchzuführen, als auch das Dokument zu unterschreiben, welches ein provisorisches Fahrverbot bekräftigte.