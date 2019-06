In Grundschulen und Lyzeen dreht sich im Juni zum ersten Mal für einer Woche alles um das Thema Kultur.

Luxemburg erleben: Erste Ausgabe der Kulturwoche

Sandra SCHMIT

Heranwachsenden auf spielerische Art und Weise die Luxemburger Kultur näher bringen – das ist das Ziel der ersten Semaine du patrimoine, die kommende Woche landesweit in Grundschulen und Lyzeen organisiert wird. Unter dem Motto „Lëtzebuerg (er)liewen!“ können Lehrer aus einem breiten Angebot von Aktivitäten, Besichtigungen und interaktiven Onlineplattformen auswählen, was sie mit ihren Schülern unternehmen wollen.



Das Lehrpersonal hat so beispielsweise die Möglichkeit, mit den Schülern an der Springprozession in Echternach teilzunehmen oder dank einer Infografik die Heranwachsenden mehr über das Leben des verstorbenen Großherzog Jean herausfinden zu lassen. Auch Eltern können gemeinsam mit ihren Kindern das Großherzogtum spielerisch erkunden. "Die Kinder und Jugendlichen lernen so das Land besser kennen. Das ist wichtig, damit man sich an einem Ort Zuhause fühlen kann", erklärte Bildungsminister Claude Meisch auf einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen.

Auf der Webseite von "Lëtzebuerg (er)liewen" erhalten Eltern und Lehrer einen Überblick zum gesamten Angebot.

Die vom Bildungsministerium und dem Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (Script) organisierte Kulturwoche, soll von nun an jedes Jahr stattfinden.