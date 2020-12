Der Wetterdienst Meteolux versprach eine geschlossene Schneedecke. Im Norden Luxemburgs liegen stellenweise sogar zehn Zentimeter Schnee.

Luxemburg eingehüllt in ein weißes Schneekleid

Der Wetterdienst Meteolux versprach eine geschlossene Schneedecke. Im Norden Luxemburgs liegen stellenweise sogar zehn Zentimeter Schnee.

(tom/jwi) - Das Großherzogtum ist mit einer feinen Schneepracht zugedeckt. Denn seit Mitternacht gilt für den Donnerstag eine „gelbe Warnung“ von Meteolux. Zwischen vier und acht Zentimetern Schnee versprach der Wetterdienst - und behielt recht.

4 Wintersport in Burscheid. Foto: Georges Jonas/mywort.lu

Bildergalerie

Wintersport in Burscheid. Foto: Georges Jonas/mywort.lu Stellenweise liegen bis zu zehn Zentimeter Schnee. Foto: Georges Jonas/mywort.lu Bereits in den frühen Morgenstunden fiel Schnee. Foto: Georges Jonas/mywort.lu Auch am Freitag soll es noch schneien. Foto: Georges Jonas/mywort.lu

Am Flughafen Findel wurden am Morgen 0 Grad gemessen. Im Norden Luxemburgs sind am Donnerstag stellenweise sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee gefallen. Auch in der Silvesternacht und am Freitag können ein paar Flocken fallen.

Es gilt also, sich vorsichtig zu bewegen, damit der „gute Rutsch“ nur sprichwörtlich bleibt. Mehr Infos auf unserer Wetterseite.

