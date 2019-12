Insgesamt drei mit einem Keyless-System ausgestatteten Fahrzeuge wurden in den vergangenen Tagen im Großherzogtum gestohlen - die Polizei warnt.

Luxemburg: Drei Keyless-Autos gestohlen

Sandra SCHMIT

Die Polizei meldet insgesamt drei Diebstähle von Autos, die mit einem sogenannten Keyless-System ausgestattet sind: Am Montagmorgen stellte ein Mann in Rodange fest, dass sein Wagen gestohlen worden war. Der graue Toyota Landcruiser mit dem Luxemburger Kennzeichen MR2207 stand in der Einfahrt des Hauses an der Route de Longwy.

Bereits am Sonntagabend war gegen 23 Uhr ein blauer Lexus, Modell RX450H, mit Luxemburger Kennzeichen RK5559 aus der Garageneinfahrt eines Hauses in Bridel gestohlen worden.

Die Polizei erinnert daran, mit Keyless-Schlüsseln ausgestattete Autos in einer Garage und nicht vor dem eigenen Haus abzustellen. Es gilt, stets die Alarmanlage einzuschalten. Darüber hinaus rät die Polizei, die Schlüssel nicht in der Nähe des Eingangsbereichs aufzubewahren. Empfohlen wird zudem, den Schlüssel in Alufolie einzuwickeln, oder diesen in einer Aluminumdose abzulegen. Außerdem sollen Besitzer an ihrem Wagen auf Auffälligkeiten in Nähe des Türschlosses an der Fahrerseite achten - beispielsweise kleine Kästchen am Türschloss, in denen Diebe ihre Scanner platziert haben könnten. Mehr Information dazu auf der Webseite der Polizei.



Das gleiche Modell in weiß und mit dem Luxemburger Kennzeichen GR6351 wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aus der Einfahrt eines Hauses an der Route d'Arlon in Mamer gestohlen.

Nützliche Hinweise zu den gestohlenen Autos werden von der Polizei unter der Notrufnummer 113 entgegengenommen.