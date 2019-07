Am Samstag gab es gleich zwei Fälle, in denen unrechtmäßig Geld an einem Bankautomaten abgehoben wurde.

Luxemburg: Diebstahl am Geldautomaten

(sas) - Gleich zwei Menschen wurden am Samstag zum Opfer von dreisten Trickbetrügern. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in Düdelingen: Ein Mann wurde dort an einem Geldautomaten von einem Fremden in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit später stellte das Opfer dann fest, dass von einer anderen Person Bargeld von seinem Konto abgehoben worden war.



Der zweite Vorfall ereignet sich gegen 18 Uhr in Grevenmacher an der Place du Marché. Nachdem ein Mann an einem Automaten Geld abgehoben hatte, wurde er von einem Fremden angesprochen. Dieser behauptete, dass das Opfer 20 Euro am Automaten vergessen habe. Der Angesprochene benutzte seine Karte schließlich ein weiteres Mal und stellte kurze Zeit später fest, dass diese verschwunden war. Laut Polizeiangaben war der mutmaßliche Dieb schlank, wahrscheinlich zwischen 25 und 30 Jahre alt, sprach französisch, trug eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Hose und eine dunkle Baseball-Mütze.