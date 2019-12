Ein gestohlenes Auto und zwei Einbrüche wurden der Polizei in Luxemburg gemeldet.

Luxemburg: Diebe und Einbrecher unterwegs

Sandra SCHMIT Ein gestohlenes Auto und zwei Einbrüche wurden der Polizei in Luxemburg gemeldet.

(sas) - In der Nacht zu Mittwoch wurde in Weiler-la-Tour laut Polizei ein hellgrauer Range Rover Velar mit Luxemburger Kennzeichen 90403 gestohlen. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Nummer 113 entgegen. Unehrliche waren am Tag zuvor auch in Rodange an der Rue du Clopp und in Luxemburg-Stadt in der Rue de Trêves unterwegs: Dort wurde am Dienstag in je eine Wohnung eingebrochen.