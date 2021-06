Der portugiesische Botschafter in Luxemburg, Antonio Gamito, glaubt, dass die Pandemie die Bedingungen für Neuankömmlinge geändert hat.

"Luxemburg bleibt ein portugiesisches Auswanderungsland"

Marie DEDEBAN Der portugiesische Botschafter in Luxemburg, Antonio Gamito, glaubt, dass die Pandemie die Bedingungen für Neuankömmlinge geändert hat.

Zum ersten Mal seit der Einwanderungswelle in den 1970er Jahren ist die Zahl der portugiesischen Einwohner seit 2017 nicht mehr gewachsen. Nach den neuesten Daten von Statec ist der Trend sogar leicht rückläufig. Laut Antonio Gamito, dem portugiesischen Botschafter in Luxemburg, ist die Situation nuancierter als sie scheint.

Seit 2017 hat Luxemburg nach Angaben von Statec rund 2.400 portugiesische Einwohner verloren. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe?

Antonio Gamito: "Für mich ist diese Zahl relativ. Im Jahr 2020 haben wir 150.000 Männer und Frauen in unserem Konsularregister registriert. Und zu den 94.000 portugiesischen Staatsbürgern, die am 1. Januar 2021 vom Staat registriert werden, müssen wir die 14.000 Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft hinzufügen.

Wenn die Zahl der Menschen, die in Luxemburg wohnen, abnimmt, heißt das nicht, dass sie sich komplett von diesem Land abwenden oder dass sie lieber nach Portugal zurückkehren. Viele von ihnen ziehen in die Grenzregion, arbeiten aber weiterhin dauerhaft in Luxemburg. Die Bewohner verschwinden nicht, sie werden oft zu Grenzgängern.

Was sind die Gründe für diese Abgänge?

"Ich sehe zwei Gründe: zum einen die Wohnungspreise und zum anderen die Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise. Was den Wohnungsbau betrifft, so ist dies ein Problem, auf das die Regierung ihre Bemühungen konzentriert, da bin ich mir sicher. Dies betrifft jedoch nicht alle Portugiesen. Einige von ihnen sind Ingenieure oder Ärzte und können es sich leisten, ein Gehalt oder eine Prämie für eine anständige Wohnung zu zahlen. Auf der anderen Seite haben es Arbeiter, Haushälterinnen oder Kellner, die nicht so gut entlohnt werden, viel schwerer, über die Runden zu kommen.

Dies gilt sowohl für die Portugiesen als auch für andere Minderheiten in Luxemburg, wie z.B. die Polen oder Rumänen. Die Regierung muss weiterhin nach Lösungen für diese große Krise suchen. Die Arbeitgeber müssen ihrerseits auch die Gehälter der am wenigsten geschätzten Berufe anheben. Generell müssen wir die am meisten Benachteiligten unterstützen, unabhängig von ihrer Nationalität.

Und wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus?

"Offensichtlich hat die Corona-Krise eine Rolle gespielt. In Luxemburg sind viele Portugiesen in Kurzarbeit gegangen oder haben ihren Arbeitsplatz verloren. Wieder einmal sind es die Schwächsten, die unter der Pandemie zu leiden haben. Angesichts der Unmöglichkeit, unter diesen Bedingungen ihre Mieten zu zahlen, haben es einige vorgezogen, nach Portugal zurückzukehren, wo sie vielleicht von vorteilhafteren Hilfen, aber auch von ihrem familiären Umfeld profitieren können. Sie haben durch die Rückkehr von ihren Familien viel moralische Unterstützung erhalten.

Auch wenn sie keine Arbeit gefunden haben, können sie auf Solidarität zählen, einen Garten bewirtschaften, reden ... Das sind Bedingungen, die sie in Luxemburg nicht unbedingt vorfanden, auch wenn die portugiesische Gemeinschaft dort sehr eng zusammenhält.

Und wir dürfen die Portugiesen nicht vergessen, die nicht ausreisen konnten. Ich denke, dass Luxemburg immer noch ein portugiesisches Einwanderungsgebiet ist, genau wie Deutschland, Frankreich oder die Schweiz. Auch wenn es kein Eldorado mehr ist, zieht das Land weiterhin Menschen an. Doch durch die Krise mussten viele ihr Umfeld aufgeben oder verschieben.

Die portugiesische Gemeinschaft ist nach wie vor sehr mit Luxemburg verbunden, vor allem die erste Generation, die nun in den Ruhestand gegangen ist. Für mich ist es unvorstellbar, sich Luxemburg ohne portugiesische Einwohner vorzustellen."

