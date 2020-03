Das Bildungsministerium hat in Zusammenarbeit mit der Inspection sanitaire Empfehlungen an sämtliche Schulleitungen ausgesprochen.

Luxemburg: Bei Corona-Fall ist Schulquarantäne Pflicht

Jacques GANSER

Wird in Luxemburg ein Schüler positiv auf das neue Corona-Virus getestet, so wird der Schulbetrieb in dem betreffendem Gebäude sofort und vollständig gestoppt. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die das Bildungsministerium auf Antrag der Inspection sanitaire an die Schulen versandte. Wie das Ministerium bestätigte, wurden am Dienstag die Direktoren sämtlicher öffentlichen und privaten Schulen zum Gespräch gebeten.

Im Zuge dieser Versammlung wurde den Schulleitern die angeratene Vorgehensweise erklärt. Demnach werden die Ergebnisse der Covid-19-Tests täglich vom Gesundheitsministerium an das Bildungsministerium weitergeleitet. Diese vergleicht die Namen der positiven Fälle mit den eigenen Schülerlisten. Sollte es Übereinstimmungen geben so soll der zuständige Schuldirektor noch vor sechs Uhr morgens darüber informiert werden.



Sofortige Schließung

Am Schulleiter liegt es dann, die Schule sofort zu schließen und jegliche Kurse abzusagen. Weder Eltern, noch Schüler, noch Lehrer dürfen das Schulgelände dann betreten. Die Eltern werden über SMS, E-Mail oder das jeweilige Schulportal informiert. Zugleich erfolgt eine sofortige 14-tägige Quarantäne für sämtliche Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Schule.

Auf Nachfrage hin bestätigten uns die Schulleitungen der internationalen Schulinstitute in Luxemburg wie die International School Luxembourg, die Europaschule und das Lycée Vauban, dass bisher keine größeren Quarantänemaßnahmen wegen aus Krisenregionen zurückkehrender Schüler ergriffen werden mussten.



Bisher ein einziger Fall

Luxemburg hat bisher einen einzigen nachgewiesenen Infektionsfall des neuartigen Sars-CoV-2-Virus. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann, der aus Norditalien nach Luxemburg zurückkehrte. Der Infizierte wird zurzeit im Centre Hospitalier isoliert, sein Gesundheitszustand ist den Umständen entsprechend gut. Bis auf Weiteres gelten weiterhin die Empfehlungen der Inspection sanitaire. Wer aus Krisenregionen wie China oder Norditalien anreist und Erkältungssymptome zeigt oder aber dort mit nachweislich Erkrankten in Kontakt war, sollte nicht zum Arzt gehen, sondern die Hotline 8002-8080 verständigen.