Luxemburg-Algerier Majdoub Chani aus der Haft entlassen

(jt) - Nach zehn Jahren im Gefängnis ist Majdoub Chani wieder ein freier Mann. Der algerisch-luxemburgische Geschäftsmann sei nach Luxemburg zurückgekehrt, berichtet die Website RTL.lu am Mittwochabend. Chani war wegen schwerer Korruptionsvorwürfe seit 2009 in Algerien inhaftiert. 2015 wurde der damals 63-Jährige zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Chani war mehr als 25 Jahre lang als Finanzberater und Treuhänder in Luxemburg tätig. Im September 2009 wurde der Geschäftsmann wegen Bestechungsvorwürfen in Zusammenhang mit einem milliardenschweren Autobahnbau in Algier verhaftet. Chani behauptete, er sei vor seiner Verhaftung drei Wochen lang vom algerischen Geheimdienst festgehalten, misshandelt und zu einem Geständnis gezwungen worden.

Immer wieder versuchte der Finanzberater, mit langen und lebensbedrohlichen Hungerstreiks auf die unmenschlichen Haftbedingungen in Algerien aufmerksam zu machen. 2015 forderte ein Unterstützerkomitee, angeführt von Ehefrau Margy Chani-Pesch, bei einer Protestaktion vor der Chamber öffentlich seine Freilassung.