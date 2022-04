Die Passagiere des Luxair-Fluges 5781 hatten sich die Reise nach Stockholm wohl anders vorgestellt.

Technische Probleme

Luxair-Maschine nach Stockholm dreht über Hamburg wieder um

(dme) - Der Luxair-Flug 5781 vom Lux-Airport nach Stockholm verlief am Freitagvormittag anders als geplant. Die Maschine vom Typ De Havilland Canada Dash 8-400 kehrte über Norddeutschland um und flog auf direktem Wege zurück zum Findel.

Luxair bestätigte den Vorfall auf Anfrage des „Luxemburger Wort“ und begründete die Umleitung mit technischen Problemen. Unter strikter Einhaltung der Sicherheitsverfahren habe der Pilot die Entscheidung getroffen, nach Luxemburg zurückzukehren, wo die Turboprop-Maschine in der Luxair-Wartung repariert werden könne.

Regenbogen-Maschine mit Problemen

Die Passagiere des Fluges LG5781 seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen und wurden vom Bordpersonal über die Sicherheitsmaßnahme informiert. Zurück am Findel wurden die Reisenden auf andere Flüge umgebucht und werden größtenteils noch im Laufe des Tages in Stockholm ankommen.



Bei der Maschine handelte es sich um die auffallende Turboprop-Maschine mit Regenbogen-Sonderlackierung mit dem Kürzel LX-LQC, die im Juni 2021 präsentiert wurde. Luxair wollte mit dem auffälligen Design die Botschaft der Inklusion in ganz Europa verbreiten, teilte die Luftfahrtgesellschaft vergangenes Jahr mit.

