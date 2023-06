Nur 36 Stimmen trennten beide Parteien. Am Ende behielt die LSAP die Nase vorn, dennoch dürfte die CSV weiterhin den Bürgermeister stellen.

Gemeindewahlen 2023

LSAP siegt in Esch, Mischo bleibt Bürgermeister

Glenn SCHWALLER Nur 36 Stimmen trennten beide Parteien. Am Ende behielt die LSAP die Nase vorn, dennoch dürfte die CSV weiterhin den Bürgermeister stellen.

Es war ein wahrer Wahlkrimi: In Esch lieferten sich die CSV und die LSAP am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bereits nach der Auszählung der ersten Stimmen zeichnete sich eine knappe Hängepartie ab, im Laufe des Abends wechselten sich beide Parteien immer wieder an der Spitze der vorläufigen Wahlergebnisse ab, die Vorsprünge waren jedoch stets hauchdünn. Am Ende war es dann die LSAP, die die Nase knapp vorn behielt.

Nur 36 Stimmen trennten die beiden Parteien. Die LSAP kommt auf 29,57 Prozent und 57.719 Stimmen, die CSV auf 29,55 Prozent und 57.683 Stimmen. Kandidat mit den meisten Stimmen ist aber Bürgermeister Georges Mischo (CSV), der 4.977 Stimmen erhält und somit gut 400 mehr als LSAP-Herausforderer Steve Faltz, der 4.514 Einzelstimmen auf sich vereinen konnte.

LSAP beansprucht Bürgermeisterposten

Faltz zeigte sich nach den Wahlen erfreut über das Ergebnis. „Unser Hauptziel war die Erneuerung der Partei. Das ist uns gelungen und das haben die Wähler auch gewürdigt, was mich unfassbar stolz macht“, sagte der Spitzenkandidat der LSAP am Wahlabend im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

Er macht klar, dass seine Partei, die fast zwei Prozent im Vergleich zu 2017 dazugewonnen hat, den Posten des Bürgermeisters beansprucht, auch wenn Georges Mischo am Sonntag die meisten Stimmen bekam. „Es ist immer noch die Mannschaft, die zählt, und nicht der einzelne Kandidat“, so Faltz.

Die Freude bei der Escher LSAP war am Wahlabend groß. Foto: Gerry Huberty

Über mögliche Koalitionspartner wollte er am Sonntagabend aber noch keine Angaben machen. „Dafür ist es noch zu früh, wir wollen das Ergebnis erst mal sacken lassen“, so Steve Faltz.

„Esch ist seit heute Abend endlich wieder rot“, freute sich auch Liz Braz, die als Zweitgewählte auf der LSAP-Liste in den Gemeinderat einziehen wird. Mit Enes Agovic und Sacha Pulli ziehen zwei weitere neue Gesichter in den Escher Gemeinderat ein. Ben Funck und Jean Tonnar konnten ihr Mandat verteidigen. Mike Hansen, Stéphane Biwer und Joëlle Pizzaferri wurden abgewählt.

CSV verliert leicht, könnte trotzdem weitermachen

Die CSV hat im Vergleich zu 2017 leicht verloren. Vor sechs Jahren wanderten 30,8 Prozent der Stimmen zur CSV, am Sonntag waren es 29,5 Prozent. Neben Mischo wurden auch die beiden Schöffen Christian Weis und André Zwally in den Gemeinderat gewählt. Vor allem Weis legte im Vergleich zu 2017 deutlich zu und bekam 600 Einzelstimmen mehr. Auch Bruno Cavaleiro, Pascal Bermes und Joy Weyrich werden in den kommenden sechs Jahren im Escher Gemeinderat vertreten sein.

Bei der CSV herrschte trotz des zweiten Platzes Siegesstimmung. Foto: Marc Wilwert

Im Gespräch mit dem Luxemburger Wort bestätigte CSV-Schöffe Christian Weis am Abend noch, dass die CSV die Koalition mit der DP und Déi Gréng fortführen möchte und am Montag entsprechende Sondierungsgespräche beginnen werden. Weis zeigte sich optimistisch, dass die Dreierkoalition fortgeführt wird.

Déi Gréng sind der große Verlierer

Déi Gréng könnten demnach weiterregieren, mussten am Wahlabend aber eine spürbare Schlappe hinnehmen. Kamen sie 2017 noch auf 13,5 Prozent der Stimmen und drei Sitze, landen Déi Gréng am Sonntag bei nur noch 9,1 Prozent und zwei Sitzen. Meris Sehovic und Mandy Ragni bekamen die meisten Stimmen, Schöffe Martin Kox wird aus dem Gemeinderat ausscheiden.

Meris Sehovic, Co-Parteipräsident von Déi Gréng und einer von vier Spitzenkandidaten in Esch, war die Enttäuschung am Wahlabend anzusehen. Foto: Marc Wilwert

Die dritte Mehrheitspartei der vergangenen Legislatur, die DP, kann ihr Ergebnis von 2017 (9,1 Prozent) leicht verbessern und kommt auf 10,8 Prozent. Die Liberalen verteidigen damit ihre zwei Sitze: Pim Knaff und Daliah Scholl werden auch in Zukunft im Escher Gemeinderat vertreten sein.

Déi Lénk verlieren hingegen zahlreiche Stimmen und kommen nur noch auf 7,9 Prozent. Damit geht auch der zweite Sitz der Partei im Escher Gemeinderat verloren. Künftig wird mit Marc Baum nur noch ein Vertreter der Partei im Gemeinderat sitzen, er bekam 16 Stimmen mehr als Line Wies.

Zwei neue Parteien im Gemeinderat, KPL geht leer aus

Für kleine Überraschungen sorgten zwei kleine Parteien. Sowohl die ADR (5,6 Prozent) als auch die Piraten (5,3 Prozent) ziehen in den Gemeinderat ein. Für die ADR zieht Bernard Schmit ein, Tammy Broers ist Erstgewählte auf der Liste der Piraten.

Als einzige Partei geht die KPL leer aus. Zwei Prozent der Stimmen reichten nicht für einen Sitzgewinn im Gemeinderat.

