Nach den Gemeindewahlen

LSAP in Bettemburg sorgt für Eklat

Nach den Gemeindewahlen

LSAP in Bettemburg sorgt für Eklat

Glenn SCHWALLER Die Sozialisten sollen eine Koalition vorgeschlagen haben, die rechnerisch nicht möglich wäre. Die Partei reagiert am Nachmittag.

Verwirrung am Mittwoch in Bettemburg: Die LSAP habe am Sonntag der DP eine Koalition vorgeschlagen, die ohne Unterstützung der ADR nicht möglich gewesen wäre. Dies meldetet Radio 100,7 am Morgen. Demnach habe der Spitzenkandidat der LSAP, Marco Estanqueiro, noch am Wahlabend den einzigen DP-Politiker im Bettemburger Gemeinderat, Gusty Graas, angerufen und eine gemeinsame Koalition vorgeschlagen. Als Gegenleistung sei Graas der Posten des Bürgermeisters vorgeschlagen worden.

Das Problem: Die LSAP hat sechs Sitze im Gemeinderat, die DP nur einen, somit hätte man keine Mehrheit, dafür sind nämlich 8 Mandate notwendig. Der einzige Ausweg sei eine Unterstützung durch die ADR gewesen.

„Vielleicht ein dummer Anruf ohne Logik“

In einem Presseschreiben dementiert die Bettemburger LSAP-Sektion diese Vorwürfe. Es handele sich dabei um „absurde Spekulationen“, heißt es. Die LSAP habe zwar Kontakt zur DP gehabt, eine Zusammenarbeit mit der ADR habe dabei aber keine Rolle gespielt.

Dreierkoalition geht in Bettemburg in dritte Amtszeit Nachdem die LSAP 2011 die absolute Mehrheit verloren hatte, kam eine Koalition zwischen CSV, DP und Déi Gréng zustande. Die Mehrheit hat weiter Bestand.

„Unsere Sektion hatte zu keinem Zeitpunkt die Intention, eine Koalition mit Unterstützung der rechtspopulistischen ADR einzugehen. Es fanden auch zu keinem Zeitpunkt Gespräche mit der ADR statt“, so die beiden Co-Präsidenten der Bettemburger LSAP-Sektion, Izabela Golinska und Marco Estanqueiro. Golinska hatte Radio 100,7 zuvor gesagt, der Anruf bei Gusty Grass sei „vielleicht ein dummer Anruf ohne Logik“ gewesen. Estanqueiro hat dem Radiosender gesagt, er habe sich wohl verrechnet, da er nicht erklären konnte, wie die LSAP und die DP eine Mehrheit hätten bilden können, ohne über ausreichend Sitze dafür zu verfügen.

LSAP wird zum dritten Mal in Folge in die Opposition verbannt

Im Presseschreiben kritisieren die Sozialisten hingegen das Vorgehen der CSV, der DP und von Déi Gréng, die eine Koalition bilden und dabei die LSAP als stärkste Partei außen vor lassen. „Die LSAP wird seit 2011 als stärkste Kraft in der Gemeinde systematisch von den kleineren Parteien boykottiert“, so die Sozialisten. Tatsächlich wurde die LSAP bei den vergangenen drei Wahlen jeweils stärkste Partei, dennoch jedes Mal in die Opposition verbannt.

Am Sonntag kamen die Sozialisten in Bettemburg trotz Verlusten auf 36,8 Prozent der Stimmen, die CSV auf 29,1 Prozent. Déi Gréng bekamen 14,1 Prozent der Stimmen, die DP konnte auf 10,8 Prozent zulegen, die ADR landete bei 9,3 Prozent. Bereits kurz nach der Wahl stand fest, dass das bisherige CSV-Déi Gréng-DP-Bündnis um Bürgermeister Laurent Zeimet die Zusammenarbeit auch in den kommenden sechs Jahren fortführen will.

