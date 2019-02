Die französischen Gemeinden in Nordlothringen unterstützen den Ausbau der A31 - mit Maut bis zur Grenze.

Lothringer Bürgermeister fordern Ausbau der A31

Jacques GANSER Die französischen Gemeinden in Nordlothringen unterstützen den Ausbau der A31 - mit Maut bis zur Grenze.

Die Bürgermeister von Thionville, Fameck, Metzervisse und Florange sprechen Klartext: Sie wollen den Ausbau der sogenannten A 31 bis von der luxemburgischen Grenze über Thionville, Metz und weiter bis nach Nancy. „Die A31 ist mit 130.000 Fahrzeugen pro Tag die Lebensader einer ganzen Region, sie spielt sowohl eine lokale als auch eine regionale sowie eine internationale Rolle“, so Pierre Cuny, Bürgermeister von Thionville.

Projekt auf der Kippe



„Wir stehen zum Bau der A 31 bis, aber wir unterstützen nicht sämtliche Varianten, die vorgeschlagen wurden.“ Die geplante Autobahn soll vor allem Thionville und Metz in einem weiten Bogen umfahren und die Städte damit entlasten. „Das darf aber nicht dazu führen, dass Florange jetzt in zwei Teile gespalten wird“, argumentiert der Bürgermeister von Florange, Rémy Dick. In Florange will man deshalb einen Tunnel anstatt einer Überführung.

„Der Staat hat das in vielen anderen französischen Städten umsetzen können, dann muss es auch hier möglich sein“, so Dick. Allgemein wird nicht mit Kritik am französischen Staat und „seinen Beamten in Paris“ gespart. „Wir sind keine abgehängte Region. Immerhin sollte man in Paris zur Kenntnis nehmen, welchen positiven Impakt die Grenzgänger mit ihrer Kaufkraft auch für die französische Wirtschaft haben“, so der Bürgermeister von Thionville Pierre Cuny.

Maut geplant



Auch was die Finanzierung des Projektes betrifft, hat man in Nordlothringen genaue Vorstellungen: So soll der Autobahnteil bis zur luxemburgischen Grenze privatisiert und gebührenpflichtig werden. Die Gebühren sollen aber nicht an Mautstationen, sondern per Kameraerfassung erhoben werden. Der zweite Abschnitt soll hingegen mit staatlichen Mitteln finanziert werden.