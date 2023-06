In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Small Talk.

Gazettchen

Lost in Translation

Nathalie RODEN Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen" erzählen „Wort"-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Small Talk.

Ich liebe es zu schreiben – auch weil mir dadurch genügend Zeit bleibt, um meine Worte in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Im direkten Gespräch kämpfe ich dagegen öfters mal mit der Herausforderung, meine Gedankengänge in einen geraden Satz zu übertragen.

Über die Peinlichkeit der Szene reflektierend, musste ich ungewollt lachen.

Dieses zwischenmenschliche Defizit wurde allerdings bei einer Aufzugfahrt auf die Spitze getrieben. Als sich ein - mir zum Glück unbekannter - Kollege noch im letzten Moment zu mir in den Fahrstuhl zwängte, wollte ich etwas Belangloses sagen wie: „Ja klar, kommen Sie, Sie dürfen gerne mitfahren.“ Aus meinem Mund entwichen zu meiner eigenen Verwunderung allerdings nur seltsame Laute – „uahmmmaha“ oder so ähnlich –, die vom Klang her irgendwo zwischen Neandertaler und Mr. Bean angesiedelt waren. In Anbetracht der Tatsache, dass ich das, was er beim Zusteigen sagte, noch nicht einmal einer Sprache zuordnen konnte, waren die Festplatten in meinem Hirn scheinbar temporär abgestürzt.

Nun stand im Gegenzug mein Mitfahrer vor einem Rätsel, jedenfalls wurde ich die elendig lang erscheinende Fahrt vom Erdgeschoss in den ersten Stock von meinem Wegbegleiter gemustert. Mein Plan, Blickkontakt zu vermeiden und stoisch vor mich hinzustarren, um tunlichst jegliche weitere Interaktion zu unterbinden, wurde jedoch von mir selbst durchkreuzt. Über die Peinlichkeit der Szene reflektierend, musste ich ungewollt lachen. Zum Abschied richtete mein Gegenüber dann noch ein paar (tröstende?) Worte an mich. Doch leider war mir auch diesmal schleierhaft, ob das nun Niederländisch, Französisch, Deutsch oder gar Luxemburgisch war. Ob meine randomisierte Antwort „Danke gleichfalls“ wohl die richtige war?

Beruhigend zu wissen, dass sich das Thema Lift nach unserem Umzug erst einmal erübrigt hat. Im Treppenhaus bleiben mir solche Aussetzer künftig hoffentlich erspart.



