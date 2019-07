Lokale Engpässe möglich

Die sehr hohe Nachfrage an Trinkwasser während Hitzewellen führt verschiedene Gemeinden an ihre Liefergrenzen

In gleich zwei Gemeinden wurde vorige Woche die sogenannte Phase orange für Trinkwasser ausgerufen: In der Aerenzdallgemeng und in Waldbillig. Während die Sensibilisierungsphase in Waldbillig gestern bereits wieder aufgehoben wurde, ist sie in der Aerenzdallgemeng weiter aktiv. Während dieser Phase wird davon abgeraten, Autos zu waschen, Gehwege zu reinigen oder Rasen und Parkanlagen zu bewässern.



"Wir haben die Phase aktiviert, weil wir ganz einfach an unsere technischen Grenzen gestoßen sind", so Bob Welter, Techniker der Aerenzdallgemeng ...