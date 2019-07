Logische Weiterentwicklung der Kreativfabrik 1535°C

Das Sonotron im Differdinger Stadtteil Fousbann bietet von Freitag an Proberäume für Musiker aller Stilrichtungen.

Am Anfang stand für viele später erfolgreiche Musikgruppen die Garage im Elternhaus. Hätte es diese oder jene Band jemals gegeben, wenn man nicht zuvor in Vatis oder Muttis Autoabstellraum hätte proben dürfen? Der Begriff Garagenband ist eng mit der Geschichte vieler Gruppen und der Musikszene im Allgemeinen verbunden.



Doch was tun, wenn in Zeiten von steigenden Immobilienpreisen und höherer Akzeptanz für den öffentlichen Transport, viele Jungmusiker in Mietwohnungen, ohne Garage, groß werden? Einen Lösungsansatz will die Kreativfabrik 1535°C im Differdinger Stadtteil Fousbann anbieten ...