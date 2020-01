Lösung im Abrisud-Streit

Anwohnern der Escher Rue de la Fontaine sollen bis Mai neue Unterkünfte vermittelt werden.

Ende gut, alles gut. So scheint es zumindest nach der am Montagabend einberufenen Unterredung zwischen Anwohnern der Escher Rue de la Fontaine und ihrem Vermieter, der Baufirma Tracol. Das Unternehmen plant, das Gebäude mit den Hausnummern 5, 7 und 9 an die Stadt zu verkaufen, die dort das neue Nachtfoyer Abrisud einrichten möchte.

Doch zuvor müssen die aktuellen Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Im Dezember hatten einige von ihnen eine Protestaktion vor dem Rathaus organisiert, weil man ihnen in ihren Augen keine brauchbare Alternative vorgeschlagen hatte. Vertreter von LSAP und Déi Lénk hatten an der Aktion teilgenommen.



„Es kann doch nicht sein, dass wir auf die Straße müssen wegen einer Unterkunft, um gegen die Obdachlosigkeit vorzugehen“, so damals der Tenor (das LW berichtete). Nach dem Eintreffen von Sozialschöffin Mandy Ragni (Déi Gréng) wurde damals beschlossen, die Unterredung mit Tracol zu organisieren.



Die Stadt Esch beabsichtigt, den Häuserblock von Nummer 5 bis 9 an der Rue de la Fontaine zu erwerben (oben). Dort soll das neue Abrisud entstehen, das seit 2007 in „provisorischen Containern“ am Ende der Rue Berwart untergebracht ist .

Wie die Schöffin nun nach der Sitzung dem LW erklärte, konnte allen zwölf Familien, die zurzeit noch auf Wohnungssuche sind, geholfen werden. Die Sozialschöffin bedauert, dass in dieser Angelegenheit „ein politisches Spiel“ getrieben worden sei. Die betroffenen Bewohner hätten sich aber davon „nicht einwickeln lassen“.



Von Anfang an sei klar gewesen, dass die Stadt die Immobilie nur unter der Bedingung kaufe, dass alle Bewohner eine neue Bleibe finden. Weiter bescheinigte die Sozialschöffin der Baufirma Tracol eine „sehr korrekte Verhaltensweise“. Bei der Unterredung vom Montag konnte diese vorlegen, dass den restlichen Familien im Viertel rund um die Rue de la Fontaine und die Rue de Luxembourg neue Unterkünfte vermittelt werden. Dies in Appartements oder in kleinen Häusern, wovon einige bereits ab März frei werden.



Laut Mandy Ragni werde den sozial schwachen Familien oder Bewohnern mit kleinen Altersrenten beim Umzug keine Kaution abverlangt. Auch im Falle eines Umzugs aus einer Wohnung in ein Einfamilienhaus werde die monatliche Miete dieselbe bleiben.

Bei einer Familie, in der eine Person auf einen Rollstuhl angewiesen ist, werde Sorge getragen, dass die Wohnung im Erdgeschoss liegt. Vorgesehen ist, dass die letzten Unterkünfte im Mai in der Rue de la Fontaine frei sind.

Nachdem dann alle betroffenen Familien eine neue Bleibe gefunden haben, wird für die Gemeindeverwaltung der Weg frei sein, um die Immobilien auf Nummer 5, 7 und 9 zu erwerben und dort die geplanten Notunterkünfte für Obdachlose zu schaffen.

Wie Schöffin Mandy Ragni dem LW weiter erklärte, möchte der Schöffenrat, gemeinsam mit den staatlichen Behörden, die Richtung des neuartigen „Housing First Konzeptes“ einschlagen.

Im künftigen Escher Abrisud könnten dann ohne größere bauliche Umänderungen 24 kleine Wohnungen und ein gemeinsamer Aufenthaltsraum eingerichtet werden. Auch sollen Büros für Médecins du monde zur Verfügung gestellt werden, da diese Vereinigung in naher Zukunft seine Räumlichkeiten in der Rue d'Audun aufgeben muss.



Licht am Tunnelende des Provisoriums



Nach 13 Jahren Modularbau scheint in Esch nun endlich eine der Zeit angepasste Nachtstruktur für Obdachlose in Aussicht. Geschaffen wurde die Struktur Abrisud 2004, im ehemaligen Polizeikommissariat an der Rue du Canal. Zuerst war sie nur vom 1. Dezember bis zum 31. März geöffnet. Von Ende 2006 an blieb sie das ganze Jahr über für Obdachlose zugänglich. Im Juni 2007 zog die Struktur dann „provisorisch“ in die rote Containerstruktur in der Verlängerung der Rue Berwart um.



Dort ist sie immernoch. Ein neues Projekt war aber im Gespräch. Dafür wurde 2009 ein Wohnhaus an der CFL-Brücke, beim Viertel Neudorf, abgerissen. Hier sollte, direkt neben dem Arbed-Portal von Esch-Schifflingen, eine neue Struktur mit zweimal 20 Betten entstehen. Außer, dass ein Straßenengpass in Richtung Luxemburg verschwand, geschah aber weiter nichts. In den Jahren danach setzte sich die frühere Bürgermeisterin Vera Spautz (LSAP) unentwegt für das laut Familienministerin Corinne Cahen (DP) aber finanziell nicht zu verwirklichende Projekt ein.



Der vom Gemeinderat genehmigte Ankauf eines Hauses an der Rue Jean-Pierre Michels zwecks betreutem Wohnen, für die Bedürfnisse des Abrisud, blieb ebenfalls ohne Folge. Unter der neuen Mehrheit plädierte Bürgermeister Georges Mischo (CSV) weiter für eine Struktur im Herzen der Stadt und nicht, wie von der Familienministerin vorgeschlagen, in Belval. Derzeit verfügen 18 Personen, 14 Männer und vier Frauen, über eine Schlafgelegenheit im Foyer de Nuit Abrisud. Das Abrisud ist nur abends beziehungsweise während der Nacht geöffnet.