Lösung für Verkehrsproblem vor Covid-Teststation

Wochenlang wurde die Covid-Teststation auf dem P+R-Platz in Junglinster regelrecht überrannt. Wartende Autos blockierten den Kreisverkehr und bildeten lange Schlangen. Gemeinde und Betreiber haben jetzt eine Lösung gefunden.

Wegweiser im Zentrum von Junglinster zeigen seit Ende Oktober, wo es zur Covid-Teststation auf dem Park-and-Ride-Platz am Rande der Industriezone geht. Vor allem in den ersten Wochen war der Andrang so groß, dass die Wegweiser nicht nötig gewesen wären – stattdessen hätten sich die Testwilligen einfach in den Stau einreihen können. Mittlerweile hat sich die Verkehrssituation gebessert, sind sich das Laborunternehmen Laboratoires réunis und die Gemeinde einig.

Gut einen Monat nach der Eröffnung bildet sich nur noch montags und samstags längerer Stau ...