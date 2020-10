Lösung für Radweg von Bettemburg nach Luxemburg in Sicht

Entlang der neuen Zugstrecke von Bettemburg nach Luxemburg ist ein Radweg geplant. Nun bietet sich eine Lösung für eine schnellere Inbetriebnahme an.

Während die Arbeiten an der neuen Zugstrecke zwischen Bettemburg und Luxemburg voranschreiten, soll die Zurücklegung dieser Strecke in Zukunft auch für Radfahrer attraktiver werden. Geplant ist in Nähe der neuen Gleise, die zum großen Teil längs der Autobahn A3 gelegt werden, auch ein neuer Radweg. Allerdings stehen die Umweltimpaktprüfungen für diesen Radweg noch aus.

Wie Mobilitätsminister François Bausch (Dei Gréng) dem „Luxemburger Wort“ erklärte, sei man dabei, eine pragmatische Lösung zu finden, die es erlauben würde, schneller voranzukommen ...