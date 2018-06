Lockrufe aus der Landwirtschaft

Sie gilt als die größte Freiluftausstellung des Landes und als prachtvollstes Schaufenster der Luxemburger Landwirtschaft zugleich: Seit Freitag lockt die Foire agricole in Ettelbrück erneut zum Rendez-vous mit Bauern, Bullen und Boliden.

Mit einem Festkorso durch die Fußgängerzone und dem traditionsgemäßen Empfang von mehr als 3 000 Grundschulkindern am Freitag und einem ersten Besucheransturm am Samstag hat die Ettelbrücker Foire agricole am Wochenende erneut die Tore zu Luxemburgs größter Freiluftausstellung aufgestoßen.

Bis zum Sonntag werden so wieder einmal mehr als 35 000 Besucher zum Rendezvous mit der Luxemburger Landwirtschaft in den Deichwiesen erwartet ...