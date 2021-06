Wiedergewonnene Freiheiten und Covid-Check: Was gilt ab Sonntag? Die Antworten auf häufig gestellte Fragen im Überblick – mit nützlichen Links.

Lockerungen in Luxemburg

Mit diesen Regeln geht es in den Sommer

Wiedergewonnene Freiheiten und Covid-Check: Was gilt ab Sonntag? Die Antworten auf häufig gestellte Fragen im Überblick – mit nützlichen Links.

Die Infektionslage ist übersichtlicher geworden, die nationale Impfkampagne schreitet voran - in Luxemburg treten am Sonntag einige Änderungen in Kraft, die auf eine langsame Rückkehr zur Normalität hoffen lassen. Ein Überblick.

Welche Regeln gelten ab Sonntag?

Am Sonntag stehen folgende Änderungen an: Die Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 6 Uhr entfällt. Im Privatbereich darf man ab Sonntag wieder zehn anstatt von nur vier Leuten zu sich einladen. Größere Zusammenkünfte von zwischen zehn und 50 Menschen sind auch wieder möglich - allerdings gelten dann Abstandsregeln und Maskenpflicht. Geimpfte, Geheilte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Im Einzelhandel entfällt die Regel von einem Kunden pro zehn Quadratmeter. Während im Klassenzimmer weiterhin die Maskenpflicht gilt, können Kinder auf dem Schulhof ab Sonntag wieder ohne Maske toben. Das angepasste Corona-Gesetz gilt vorerst bis zum 15. Juli.

Was ändert sich im Horesca-Sektor?

In der Gastronomie dürfen ab Sonntag bis zu 10 Gäste ohne Testnachweis im Außenbereich Platz nehmen und die Sperrstunde fällt weg. Im Innenbereich hängt es von den jeweiligen Lokalen ab, ob die bis zu vier Gäste pro Tisch ohne Test, oder bis zu 10 Menschen mit Covid-Check (geimpft, genesen, getestet) zulassen wollen. Schnelltests vor Ort sind weiterhin ebenfalls möglich. Ein nicht-beglaubigter Schnelltest ist jedoch immer nur für das Lokal gültig, in dem er durchgeführt wurde.

Was ist der Covid-Check und wie funktioniert er?

Der Covid-Check bietet einen Überblick über den Corona-Status einer Person. Über ihn kann man ausweisen, ob man geimpft, genesen oder getestet ist. Als geimpft gilt man zwei Wochen nach der zweiten Dosis von Moderna, Biontech/Pfizer oder AstraZeneca. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson sind es zwei Wochen nach der ersten Dosis. Als genesen gilt man bis zu sechs Monate nach dem positiven PCR-Test - allerdings erst ab dem 11. Tag des positiven Testergebnisses. Ein PCR-Test weist einen 72 Stunden lang als „getestet“ aus, bei einem beglaubigten Schnelltest sind es 48 Stunden.

Die „Covid-Check“-App zur Überprüfung der Authentizität und Gültigkeit der Zertifikate kann man sich hier hierunterladen. Das „Covid-Check“-Zertifikat wird ab dem 10. Juni an Geimpfte in Impfzentren ausgegeben. Wer schon zuvor geimpft wurde, der kann seit Donnerstag sein Covid-Zertifikat über MyGuichet einsehen und herunterladen. Das Covid-Zertifikat ist nicht gleichzustellen mit den Impfnachweisen, die vor dem 10. Juni ausgestellt wurden - Betroffene sollten das Zertifikat daher neu herunterladen.

Die App ist im Apple Store und im Google Play Store erhältlich. Das ganze System ist für den Bürger gratis. Foto: Gerry Huberty

Die „Covid-Check“-Zertifikate enthalten einen QR-Code, der den Impf-, Genesungs- oder Test-Status des Besitzers ab dem 1. Juli EU-weit ausweisen kann. Dies wird unter anderem das Reisen zwischen den EU-Ländern erleichtern. Im Inland entfallen durch ein „grünes“ Covid-Zertifikat einige Einschränkungen.

Welche Veranstaltungen finden im Sommer statt?

Ab Sonntag sind Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt. Geimpfte, Genesene und Getestete müssen keine Maske tragen und sind von der Abstandspflicht befreit. Wer die Covid-Check-Kriterien nicht erfüllt, muss Abstand halten, auf sitzen bleiben und Maske tragen. Dies gilt für das Nachtleben ebenso wie für den Sport- und Kulturbereich. Mit entsprechender Genehmigung sind vereinzelt sogar Veranstaltungen mit bis zu 2000 Menschen wieder möglich.

Die Hauptstadt hat angekündigt, zwischen dem 13. Juni und dem 15. Juli wieder sogenannte „Nuits Blanches“ zu erlauben - allerdings nur mit Genehmigung. Dann dürfen die Lokale bis um 3 Uhr geöffnet bleiben. Gleiches gilt für private Veranstaltungen. Am Vorabend des Nationalfeiertags gilt in der Hauptstadt eine generelle „Nuit Blanche“ - eine Genehmigung hierzu muss nicht angefragt werden.

Die hauptstädtische Musikbar „De Gudde Wëllen“ organisiert vom 17. bis zum 23. Juni eine Open-Air-Konzertreihe im Amphitheater hinter der Coque. Einzelheiten zum Line-up und der Anmeldung finden Sie hier.



Den Atelier veranstaltet in der Echternacher Abtei zwischen dem 16. Juli und dem 7. August die „Echternach Summer Concerts“. Headliner der Open-Air-Konzertreihe sind Max Mutzke, Rufus Wainright und Hooverphonic. Infos und Tickets gibt es hier.



Auf dem Glacisfeld könnten die Vide-Grenier-Veranstaltungen im Juni wieder Beginnen und auch über eine Neuauflage des Open-Air-Kinos im Juli wird nachgedacht. Bleiben die Infektionszahlen stabil, könnte im September auch die Schueberfouer wieder stattfinden - allerdings in der Light-Version.

Open Air Kinos waren im vergangenen Sommer besonders beliebt. Foto: Ciné Sura





