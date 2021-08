Livemusik genießen und sich nebenbei impfen lassen sind laut Santé ein erfolgreiches Konzept - und die nächsten Events sind bereits geplant.

Livekonzerte

110 Menschen lassen sich beim e-Lake Festival impfen

Jeff WILTZIUS Livemusik genießen und sich nebenbei impfen lassen sind laut Santé ein erfolgreiches Konzept - und die nächsten Events sind bereits geplant.

Insgesamt 110 Besucher haben am vergangenen Wochenende die Möglichkeit genutzt, sich beim e-Lake Festival in Echternach gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, erklärte Michèle Mirkes, Sprecherin der nationalen Gesundheitsbehörde auf LW-Nachfrage. Denn die Santé bot mit ihrem mobilen Impfzentrum den Anwesenden die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung vor Ort piksen zu lassen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Lediglich ein Personalausweis und eine Sozialversicherungskarte war dafür erforderlich, teilte das Ministerium am Mittwoch via Twitter mit.



Warum der Druck beim Impfen erhöht werden muss Die Impfkampagne ist ins Stocken geraten. Eine generelle Impfpflicht darf es dennoch nicht geben. Doch der Druck auf die Impfmuffel muss verstärkt werden.

So bekamen am Samstag 66 Menschen und am Sonntag 44 Menschen entweder den Impfstoff Biontech/Pfizer oder Johnson&Johnson verabreicht. Diejenigen, welche Ersteren bekommen haben und eine zweite Dosis benötigen, sollen laut Santé nach 28 Tagen ihre Hausärzte kontaktieren oder über die Hotline der Santé: 247 65 5 33 einen Termin vereinbaren. Die Liste der verfügbaren Arztpraxen gibt es online.

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt wurde, spielten im Abteihof des Echternacher Lyzeums während drei Tagen unter anderem De Läb, Francis of Delirium und Iceleak. Das kostenlose Festival war nur denjenigen vorbehalten, die am Eingang einen CovidCheck vorlegen konnten. Zudem war die Besucheranzahl pro Tag auf 500 Menschen begrenzt worden.

Der Impfbus ist unterwegs Nach dem Erfolg des mobilen Impfzentrums auf dem Festival in Echternach wird der Impfbus am 11. August von 17 Uhr bis 22 Uhr auf einer Impfparty mit DJs im Atelier und am 12. August von 18 bis 22 Uhr beim ausverkauften Konzert von Rapper Sido am Glacis in Luxemburg-Stadt anwesend sein. Zudem plane die nationale Gesundheitsbehörde noch weitere Einsätze des mobilen Impfzentrums. Nähere Details gebe die Behörde auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt, heißt es weiter.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.