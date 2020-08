Littering: Mehr Befugnisse für Agents municipaux gefordert

Immer wieder kam es während des Lockdown zu Littering-Fällen in Gemeinden. Doch in solchen Fällen können Agents municipaux nicht immer eingreifen.

Die Schulen waren geschlossen, Cafés und Restaurants konnten keine Gäste mehr begrüßen, die Straßen waren leer. Während des Lockdown mussten sich die Menschen in Luxemburg an einen neuen Alltag gewöhnen. Sie verbrachten viel Zeit zu Hause, in ihrer Nachbarschaft. Einige nutzten die Gelegenheit, um Gartenarbeit zu erledigen, andere veranstalteten kleine Hauspartys und noch andere dekorierten ihr Zuhause neu.

Demnach waren Streit unter Nachbarn sowie Fälle von Ruhestörung oder Vandalismus während des Lockdown keine Seltenheit ...