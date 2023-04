Zwei Monate vor den Gemeindewahlen stehen die Listennummern für die Gemeindewahlen fest. Für die Nationalwahlen bleiben noch Fragezeichen.

Lokales 3

Wahljahr 2023

Listennummern für Wahlen ausgelost

Maximilian RICHARD Zwei Monate vor den Gemeindewahlen stehen die Listennummern für die Gemeindewahlen fest. Für die Nationalwahlen bleiben noch Fragezeichen.

Und wieder einmal entschied das Los. Am Donnerstag wurden den Parteien ihre Listennummern für die Gemeinde- und die Parlamentswahlen zugewiesen. Die „Glücksfee“, der Präsident des Bezirksgerichts und Leiter des Hauptwahlbüros Luxemburg-Stadt, Pierre Calmes, loste die Nummern aus. Demzufolge wurde der LSAP die Liste 1 zugeteilt. Liste 2 stellt die DP, Liste 3 Déi Gréng und Liste 4 die CSV. Diese Nummern gelten für die vier Parteien in allen Proporzgemeinden und bei den Nationalwahlen.

Parteien oder Gruppierungen, die bei den Gemeindewahlen am 11. Juni in weniger als der Hälfte der Proporzgemeinden antreten, erhalten in den betroffenen Gemeinden jeweils eine eigene Listennummer. Für die Stadt Luxemburg sind dies folgende Nummern: Déi Lénk: 5, ADR: 6, Piraten: 7, Mir d'Vollek: 8 und Fokus: 9.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Der Präsident des Bezirksgerichts Luxemburg und Leiter des Hauptwahlbüros Luxemburg-Stadt, Pierre Calmes, zog am Donnerstag die Listennummern. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Präsident des Bezirksgerichts Luxemburg und Leiter des Hauptwahlbüros Luxemburg-Stadt, Pierre Calmes, zog am Donnerstag die Listennummern. Foto: Guy Jallay Der LSAP wurde die Liste 1 zugeteilt. Liste 2 stellt die DP, Liste 3 Déi Gréng und Liste 4 die CSV. Foto: Guy Jallay Mehrere Politiker wohnten der Losung bei. Foto: Guy Jallay

Für die Nationalwahlen gelten diese Nummern jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht. Unter anderem, da noch nicht feststeht, welche Parteien schlussendlich bei den Parlamentswahlen antreten werden. Die Frist läuft noch mehrere Monate, sodass eine endgültige Entscheidung über die Listennummern erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden kann. Wie genau verfahren wird, ist noch nicht gewusst. Das Wahlgesetz ist in diesem Punkt unklar.

Wer stellt sich in meiner Gemeinde zur Wahl? Täglich aktualisiert: Das „Luxemburger Wort“ zeigt alle bislang veröffentlichten Kandidatenlisten aus den 102 Kommunen.

Bis die ersten Wahlplakate aufgehängt werden, wird es aber noch etwas dauern. Laut einem Abkommen zwischen neun Parteien beginnt die Wahlkampagne für die Gemeindewahlen erst am 15. Mai. Ab dem 13. Mai dürfen Wahlplakate angebracht werden. Die Kampagne soll vier Wochen dauern. Am 11. Juni finden dann die Wahlen statt.

Bei den Nationalwahlen beginnt der Wahlkampf am 4. September (Plakate ab dem 2. September) und dauert fünf Wochen. Gewählt wird hier am 8. Oktober.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.