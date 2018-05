Listenhunde: Freund oder Feind

Vor dem Gesetz gelten sie als potenziell gefährlich. Die Halter von sogenannten Listenhunden müssen sich deshalb an strenge Auflagen halten. Ein Umstand, der nicht unumstritten ist.

Das eigene Haustier wird zum tödlichen Angreifer: Ein Albtraum, der vergangenen April in Deutschland zweimal Wirklichkeit wurde. So tötete ein Staffordshire-Terrier am 4. April in Hannover seinen 26-jährigen Halter und dessen 52-jährige Mutter. Nur eine Woche später verstarb ein sechs Monate alter Junge in Südhessen, nachdem der Familienhund – ein Staffordshire-Mix – ihn in den Kopf gebissen hatte.

Bei beiden Tieren handelte es sich um sogenannte Listenhunde – Tiere, die vor dem Gesetz als potenziell gefährlich gelten und deshalb in vielen Ländern nur unter strengen Auflagen gehalten werden dürfen ...