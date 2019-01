In der Route de Diekirch in Lintgen wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Person von einem Zug angefahren und dabei tödlich verletzt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

Lintgen: Person von Zug angefahren

(tom) - Auf der Zugstrecke Lintgen in Richtung Mersch wurde in der Nacht zum Mittwoch gegen Mitternacht eine Person von einem Zug angefahren und dabei tödlich verletzt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Im Einsatz waren der SAMU Ettelbrück, die Ambulanz aus Lintgen sowie die Rettungsdienste aus Lorentzweiler und Mersch.