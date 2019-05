In Limpertsberg werden immer mehr historische Häuser durch moderne Bauten ersetzt. Die "Geschichtsfrënn" wollen dies nicht länger hinnehmen.

Limpertsberg will sein Gesicht bewahren

„Wir können solche Dinge einfach nicht mehr hinnehmen“, sagt Anicet Schmit, Präsident der „Lampertsbierger Geschichtsfrënn“ und zeigt auf den Häuserblock mit den Nummern 37 bis 41 in der Rue Jean l'Aveugle. Auf den ersten Blick ist dort lediglich eine kleine Baustelle auf dem Bürgersteig zu erkennen. Beim genaueren Betrachten sieht man jedoch auch die Abrissgenehmigung an den Fenstern der einst typischen Privathäuser im Viertel Limpertsberg. Gebäude, die heute aufgrund ihrer Architektur zwischen den hohen Mehrfamilienhäusern besonders hervorstechen.

Doch dies soll bald Geschichte sein: Laut der öffentlichen Bekanntmachung wurde ein Antrag gestellt, aus den drei Häusern ein Mehrfamilienhaus mit 45 Wohneinheiten zu realisieren. Um ihren Willen zu bekommen, seien die Besitzer zum Teil von den Bauträgern bedrängt worden, erklärt Anicet Schmit. Privatpersonen hätten so keine Chance mehr, eines der Häuser zu kaufen, meint Schmit weiter. In diesem Sinne schlägt die Vereinigung vor, die Gebäude zuerst sechs Monate auf dem Immobilienmarkt anzubieten und dann erst den Promotoren die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen.



"Unser Ziel ist es, das Erbgut des Viertels zu schützen, aber die aktuelle Situation in Limpertsberg lässt sich nur schwer stoppen", sagt der Präsident der "Lampertsbierger Geschichtsfrënn", Anicet Schmit. Foto: Nadine Schartz

Während die Besitzer auf Nummer 37 am Ende nachgegeben hätten, sei die Besitzerin auf Nummer 35 stur geblieben. „Ich bin sehr traurig, dass diese schönen Häuser nun verschwinden werden. Gleichzeitig freut es mich aber, dass unsere Vermieterin ihres nicht verkaufen will“, sagt Aline, die dort mit ihrer Familie lebt. Im Innenbereich seien zumindest schon Fotos im Hinblick auf eine Klassierung des Gebäudes gemacht worden, meint sie zuversichtlich.

Weniger Hoffnung, sondern eher Unverständnis zeigen die „Geschichtsfrënn“. Auf deren Initiative wurde Anfang Dezember 2018 ein Antrag beim Kulturministerium eingereicht, um mehrere Häuser an der Rue Jean l'Aveugle auf die Liste der schützenswerten Häuser aufzunehmen. Erst im März hatte sich der hauptstädtische Gemeinderat gegen den Denkmalschutz der Häuser 13, 15 und 17 ausgesprochen. Dies zumal schon am 8. Februar des laufenden Jahres dem Bau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten stattgegeben wurde. Ein Projekt, das übrigens bereits vermarktet wird.

Obwohl der Denkmalschutzantrag noch nicht abgeschlossen ist, werden die Wohnungen des geplanten Wohnhauses auf Nummer 15, Rue Jean l'Aveugle bereits vermarktet. Grafik: Property Invest

Ein ähnliches Schicksal erwartet denn auch das Haus auf Nummer 31. Auch hier thront die Baugenehmigung - wenn auch in einer Höhe von 2,50 Meter - schon am Fenster. Von diesem Vorhaben seien die Geschichtsfreunde regelrecht überrascht worden, allerdings habe man auch dafür kurzerhand noch einen Denkmalschutzantrag eingereicht. "Wir können leider immer erst im Nachhinein reagieren, was die Anträge natürlich deutlich erschwert", so der Vorsitzende.



Anicet Schmit kritisiert in diesem Zusammenhang die langwierigen Prozeduren: „Dieser zähe Prozess wird dann prompt von den interessierten Bauunternehmern voll ausgenutzt, indem vollendete Tatsachen geschaffen werden.“ Und gerade deshalb sei es wichtiger denn je, sich für den Erhalt der historischen Häuser einzusetzen, die mehr und mehr aus dem Stadtbild verschwinden würden.